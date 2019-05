Podatek handlowy zostaje, KE była w błędzie. Ekspert: Trzeba to dogłębnie przemyśleć

Co dalej z podatkiem handlowym? – Zgodnie z ustawą, pobór tego podatku jest zawieszony do końca 2019 roku. Decyzje zapadną po wyczerpaniu całej ścieżki sądowej, która jeszcze w jakimś sensie jest w trakcie – dodaje Jurek.

- Ustawa dotyczy opodatkowania przychodów ponad pewne limity określone przez ustawodawcę. Oczywiście procedura uchwalenia tych przepisów nie budziła wątpliwości Komisji Europejskiej. Przedmiotem sporu było to, że niektóre podmioty sprzeciwiały się temu rozwiązaniu. Komisja stwierdziła naruszenie zasad niedozwolonej pomocy państwa - podkreśla ekspert.

- Podatek miał dotyczyć tylko największych sklepów, tym samym mniejsze miałyby mieć niedozwoloną ulgę podatkową. To był pierwszy punkt, który rozpatrywała Komisja Europejska. Drugim było naruszenie zasady unijnej równości podmiotów. Te dwie zasady legły u podstaw zarzutów Komisji Europejskiej - mówi nam Maciej Hadas.

- Ustawodawca nie brnął w to, żeby spór się toczył swoim torem, a podatek byłby pobierany. Gdyby decyzja sądu UE była inna, w konsekwencji trzeba by za to zapłacić z budżetu państwa, więc zapłaciliby wszyscy podatnicy - podkreśla Maciej Hadas.