Nowa minister rodziny bierze się do pracy. Na początek 500+ dla niepełnosprawnych

- Do końca czerwca projekt będzie opracowany i niewątpliwie w tym roku będzie uchwalony. Projekt jest w tej chwili pisany. On ma wejść w życie z dniem 1 września, jeśli się nie mylę. Jak będzie projekt zaakceptowany, po uzgodnieniach, to wszystkie szczegóły przekażemy - stwierdziła nowa minister rodziny na spotkaniu z mediami.

- Polityka resortu jest nakreślona, nie przewidujemy żadnych rewolucji. Musimy zrealizować to, co zostało zapowiedziane. Przed nami sprawa dotycząca nowego 500 plus. Nie wiemy jeszcze dokładnie, jakiego kręgu ma to dotyczyć, jesteśmy na etapie rozeznawania tych osób, mamy to wstępnie policzone. Myślę, że jak już to ustalimy, to jest kwestia 2-3 tygodni i projekt trafi do Sejmu - powiedziała Borys-Szopa cytowana przez PAP.