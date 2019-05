Hartwich o 500+ dla niepełnosprawnych: Musi zostać wpisane do renty socjalnej. Inaczej to upokorzenie

Jej zdaniem upokarzającym dla osoby niepełnosprawnej – i jej opiekunów – jest coroczne składanie wniosków do MOPS o przyznanie świadczenia oraz życie w niepewności, czy w kolejnym roku urzędnicy wydadzą decyzję pozytywną co do wypłaty.

- To nie może być dodatek. Ta kwota musi zostać włożona do do renty socjalnej i wtedy będziemy mieć 930 zł plus te 500 zł. To ważne, bo niepełnosprawny nie może być upokarzany i corocznie składać dokument w MOPS. Pieniądze przyniesie listonosz lub będą wpłacone na konto – wyjaśniła Hartwich.