Intelektualista, filozof i były hipster. Kim jest nowy prezes TVP?

5 września nastąpiły zmiany w TVP. Stery po Kurskim, bez konkursu, objął od razu Mateusz Matyszkiewicz. Nowy szef telewizji publicznej od momentu dojścia PiS do władzy zajmował ważne stanowiska w mediach oraz był zaufanym człowiekiem Jacka Kurskiego . Wiadomo, że Mateusz Matyszkowicz będzie kontynuował misję programową Telewizji Polskiej. "Moim celem jest kontynuowanie trafnych decyzji dla Spółki oraz wzbogacenie i urozmaicenie oferty TVP" - napisał nowy prezes. Kim jest nowy szef na Woronicza?

Mateusz Matyszkowicz: Wykształcenie

Mateusz Matyszkowicz ma 41 lat i pochodzi z Żywca. W czasach licealnych trzykrotnie przystępował do Olimpiady Filozoficznej i został jej laureatem w 2000 r. Jest absolwentem filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie obronił pracę magisterską pod kierunkiem prof. Ryszarda Legutki. W 2005 został współpracownikiem swojego promotora, który obejmował wówczas mandat senatora, a w 2017 był jego doradcą, kiedy szefował resortowi edukacji . Po przegranych przez PiS wyborach parlamentarnych rozpoczął pracę w marketingu oraz współpracę z "Teologią Polityczną".

Hipster prawica i działalność w mediach

Mateusz Matyszkowicz prężnie działał w mediach. Od 2013 do 2016 prowadził na antenie Telewizji Republika swój autorski program "Literatura na trzeźwo". Równocześnie zaczął piastować funkcję redaktora naczelnego kwartalnika "Fronda". To właśnie pod jego kierownictwem dodano do nazwy słowo "Lux".