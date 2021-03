Internetowa mobilizacja nie zawsze pomaga. Szczeciński sklep upada po 62 latach

To był jeden z najdłużej działających sklepów w Szczecinie. Małe zoo otworzyło swoje podwoje w centrum miasta jeszcze w 1959 roku.

- Nie przetrwaliśmy pandemii, choć nie jest tak, że to jedyna przyczyna tej smutnej decyzji - opowiada money.pl Dorota Miedkowska, kierowniczka likwidowanego sklepu, która pracowała w nim od 1987 r.

Te inne powody to chociażby rosnąca konkurencja ze strony sklepów wielkopowierzchniowych oraz internetowych.

- Ale nie tylko. Trudno utrzymać sklep zoologiczny, sprzedając tylko zwierzęta. Zarabialiśmy na przykład na sprzedaży karmy. Jednak tę można było kupić obok nas, w drogerii dużej sieci. Zwykle po takich cenach, których my nie mogliśmy klientom zaproponować. Konkurowanie z wielkimi sieciami było z roku na rok coraz trudniejsze - opowiada Miedkowska.

Lekcja biologii

Kierowniczka sklepu dodaje, że "szczęściem w nieszczęściu" jest to, że przed likwidacją udało się sprzedać wszystkie zwierzęta. - Żadne nie trafi do schroniska, wszystkie pójdą do świadomych odbiorców - zapewnia.