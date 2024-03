Intrygujące zmiany na liście 100 konkretów. Cztery wygaszone, reszta dostała dopisek

Opozycja, komentatorzy i media rozliczają rząd Donalda Tuska ze "100 konkretów na 100 dni rządów". Jest to lista obietnic wyborczych złożonych – i zapisanych na papierze – w kampanii wyborczej przez Koalicję Obywatelską. Okazja do rozliczeń jest nielicha, wszak to na piątek 22 marca przypada 100 dni od zaprzysiężenia gabinetu lidera KO.