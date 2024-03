100 dni rządów Tuska. "Ci, co uwierzyli, mogą przeżywać rozczarowanie"

Rząd nie zdążył z ważną obietnicą. Miliony Polaków czekają

We wtorek premier to potwierdził. - Nie rezygnujemy z projektu kwota wolna 60 tys. zł. W tym roku nie jesteśmy w stanie tego zrealizować ze względów finansowych, budżetowych - powiedział Donald Tusk.

Napięcie w koalicji. Poszło o składkę zdrowotną

Na "babciowe" też czekamy

W takim przypadku rodzice podpiszą umowę z tą osobą, co będzie podstawą do wypłaty 1,5 tys. zł świadczenia miesięcznie.

Co z drugą waloryzacją emerytur?

- Zakładamy, że byłaby przeprowadzona we wrześniu. Projekt w tej sprawie jest na etapie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu - powiedział w lutym wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski.

Kasowy PIT

Fundusz Kościelny do zmiany, ale nie tak szybko

Zakaz handlu już nie jest priorytetem

Dopiero szykują zmiany w podatku Belki

Problem wiatraków wciąż nie załatwiony. Falstart rządu

Zdaniem PiS projekt był pisany pod dyktando lobbystów. Politycy tej partii złożyli w tej sprawie do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Kontrowersje wzbudził też fakt, że zapisy zostały "wrzucone" do ustawy, która miała zamrozić ceny energii. Ostatecznie przepisy o wiatrakach zniknęły z projektu.

- Do czerwca ustawa wiatrakowa. Będzie to ustawa szeroka, dotycząca odblokowania energetyki wiatrowej na lądzie. Będzie przekonsultowana - zapowiedział w lutym wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka.

Sporo pracy przed rządem

W tych sprawach rząd słowa dotrzymał

Na liście zrealizowanych obietnic znalazły się także m.in. powołanie Ministerstwa Przemysłu, ponowna refundacja procedury in vitro z budżetu państwa, podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli o 30 proc. i 33 proc., zależnie od stopnia awansu zawodowego oraz podwyżka wynagrodzeń dla budżetówki. Obniżono VAT dla sektora "beauty" do 8 proc.

Zapadła także decyzja o tym, że zasiłek pogrzebowy wzrośnie do 7 tys. zł i będzie waloryzowany. Projekt w tej sprawie został skierowany do Rządowego Centrum Legislacji. To jednak dopiero początek prac nad przepisami.

"Nie szybko a dobrze"

- Warto pamiętać, że "100 konkretów" na 100 dni rządu to był program Platformy Obywatelskiej, który stworzyła rząd nie samodzielnie, a z koalicjantami, których postulaty bywają odmienne. W mojej ocenie rozliczanie rządu teraz to tak jakby próbować dokonać rozliczenia ucznia w połowie września, w czasie kiedy w szkole jest okres ochrony i nie wystawiamy żadnych stopni, ale poznajemy się nawzajem - komentuje w rozmowie z money.pl Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP.

- Wielki plus dla rządu za odblokowanie KPO i politykę zagraniczną oraz za systemowe podejście do tematów i konsultacje społeczne, które teraz nie są fikcją. Minusa dałbym za błąd komunikacyjny i zbudowanie wśród niektórych poczucia, że te 100 konkretów zostanie zrealizowane w 100 dni. Ci, co w to uwierzyli mogą przeżywać rozczarowanie - podkreśla Sobolewski.