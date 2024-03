Co z drugą waloryzacją emerytur w tym roku? Jest deklaracja minister

W rządzie nadal trwają prace nad projektem ustawy wprowadzającym drugą waloryzację emerytur i rent w ciągu roku . Była to jedna z obietnic nowego rządu, zapowiedziana w expose premiera Donalda Tuska w połowie grudnia.

Jak się jednak okazuje, do drugiej podwyżki świadczeń dla seniorów w tym roku może nie dojść. - Na razie wygląda na to, że wzrost inflacji został zatrzymany i być może nie będzie takiej potrzeby - powiedziała minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk "Dziennikowi Gazecie Prawnej".

- Natomiast przygotowani powinniśmy być na oba scenariusze. Pamiętajmy, że to nie jest projekt na ten czy inny rok, tylko systemowe rozwiązanie, uruchamiające się z automatu w sytuacjach, gdy ceny rosną szybciej - dodała.

Emerytury bez drugiej waloryzacji? Wzrosty będą dużo niższe

"Fakt" przypomina, że według prognoz NBP nie tylko w tym, ale także w kolejnych trzech latach inflacja może nie przekroczyć wymaganych do drugiej waloryzacji 5 proc. Dziennik wylicza, jak wówczas mogłyby zmienić się świadczenia emerytów i rencistów, gdyby waloryzacja następowała tylko raz w roku - od 1 marca.

Przykład? Emerytura w wysokości 1020,29 zł "na rękę" od marca przyszłego roku wzrosłaby do 1078,79 zł, a rok później do 1117,87 zł. Oznacza to wzrost o niespełna 100 zł w ciągu dwóch lat.