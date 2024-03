NBP odsłania karty. Oto najnowsza prognoza dotycząca inflacji

Prorok 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

POwinna być jeszcze jedna prognoza uwzględniająca podwyżki cen i stagnacje loraz obniżenie wpływów budrzetowych, a także negatywnych pro inflacyjnych skutków zielonego ładu - a tu prognozuję kolejną dwucyfrówkę i tym razem przy braku tarcz RPP będzie zmuszony do podwyżek stóp procentowych co doprowadzi do recesji, wzrostu bezrobocia a potem spadek PKB coporzełoży się na kłopoty pożyczkowe