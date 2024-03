"Ceny za energię wystrzelą". Ekonomista o możliwych ruchach rządu

Suweren emery... 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dostałam rachunki za prąd na pół roku czyli objęło lipiec aż sobie siadlam płacilam 117 zł a od lipca 190 zl no super 80 procent w górę jak to sie ma do zapowiadan ,ze niby 30 procent kłamstwo. Ci w sejmie sie nie przejmuja biora ponad 20 tysiecy a nawet ponad podwyżki dla nich to nic w koncu sobie i tak podwyższa uposażenia a my no cóż nie wiem co powiedzieć covid nas starszych pomniejszył a teraz brak na leki i żywność zrobi swoje. Juz mnie nie rząd ten czy tamten nie zobaczą .