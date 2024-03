Firmy wydały werdykt. Złe wieści dla pracowników

Na wzrost wynagrodzenia liczy blisko 60 proc. badanych pracowników, co czwarty z nich na poziomie nawet 21-30 proc.

Z przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Gi Group Holding badania wynika, że pracodawcy wciąż ostrożnie podejmują decyzje rekrutacyjne. Tylko niespełna 13 proc. badanych przedsiębiorstw planuje zwiększenie zatrudnienia, a o podwyżkach, częściej niż dotychczas, decyduje podniesienie płacy minimalnej i próby przeciwdziałania rotacji.

– Wyniki naszego "Barometru Rynku Pracy" dotyczące zatrudnienia są zbliżone do tych z ostatnich lat. Mniej firm planuje zwiększyć zatrudnienie, tyle samo chce utrzymać jego poziom, ale większy odsetek firm zamierza to robić poprzez aktywne rekrutacje. Rynek pracy powoli się ożywia - pierwszy kwartał roku zawsze jest spokojniejszy w obszarze rekrutacji niż kolejne. Przyczyną ostrożności mogą być również trudne doświadczenia ostatnich lat i trwająca niepewność co do przyszłości. Optymizmem napawają deklaracje dużych firm oraz tych z sektora przemysłowego - 18,2 proc. z nich chce zwiększyć zatrudnienie w najbliższym czasie, rok temu planowało to mniej, bo 12,6 proc. firm – wyjaśnia Marcos Segador Arrebola, dyrektor Zarządzający Gi Group Holding w Polsce.

Te firmy chcą zwiększyć zatrudnienie

Z badania przeprowadzonego przez Gi Group Holding wynika, że firmy wciąż ostrożnie podejmują decyzje biznesowe. Tylko co ósmy (13 proc.) pracodawca deklaruje plany zwiększenia zatrudnienia w ciągu najbliższego kwartału. Utrzymanie dotychczasowej liczby pracowników prognozuje łącznie 78 proc. pracodawców - 58 proc. ma nadzieję na dokonanie tego bez rekrutacji nowych pracowników, a 20 proc. dopuszcza konieczność zatrudnienia nowych osób. Zmniejszenie liczebności zespołów planuje natomiast 5 proc. przedsiębiorców.

Zwiększenie zatrudnienia w najbliższym kwartale deklarują przede wszystkim firmy zatrudniające powyżej 250 osób (16 proc.), z branży przemysłowej (18 proc.), działające w regionie południowo-zachodnim (blisko 45 proc.).

– Drugą połowę 2023 r. charakteryzowała większa ostrożność pracodawców w podejmowaniu decyzji o zwiększeniu zatrudnienia. Tym bardziej interesujące są plany firm na najbliższy kwartał. W świetle badania co ósmy pracodawca zadeklarował zwiększenie poziomu zatrudnienia, a 78 proc. firm planuje go utrzymać. Potwierdza to, iż na rynku pracy utrzymuje się stabilna sytuacja, lecz przy ograniczeniu nowych inwestycji – komentuje Robert Lisicki, dyrektor Departamentu Pracy Konfederacji Lewiatan.

Będą podwyżki?

Podobnie jak rok temu, 60 proc. firm w trakcie minionego kwartału utrzymało wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie, a prawie co trzecia organizacja (29 proc.) zdecydowała się na podwyżki. Również analogicznie do 2023, 2 na 3 firmy (59 proc.) nie mają planów podniesienia poziomu wynagrodzeń w najbliższym kwartale, a ich wzrost planuje co czwarte przedsiębiorstwo.

Uwagę zwraca jednak fakt, że aż o 10 p.p. wzrósł odsetek firm, które wciąż nie mają sprecyzowanych planów w tym zakresie.

Na podniesienie pensji coraz rzadziej wpływa utrzymująca się inflacja – na ten czynnik wskazuje 34,6 proc. przedsiębiorstw wobec aż 62 proc. w analogicznym okresie w ubiegłym roku. W badaniu wskazano, że na podniesienie pensji wpływa przede wszystkim wzrost płacy minimalnej, na który wskazało aż 73 proc. firm.

