Tusk zburzył spokój w raju. Szwajcarska spółka Orlenu na cenzurowanym

"Bardzo poważne kłopoty". Co Donald Tusk miał na myśli?

O jaką działalność chodzi? Tego szef rządu nie wyjaśnił. Z prośbą o szczegóły money.pl zwrócił się do kancelarii premiera. Odpowiedź nadeszła z biura prasowego Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Orlen trafił do raju

NordSream AG - konsorcjum niemieckich spółek E.ON i BASF oraz rosyjskiego Gazpromu - została zarejestrowana w Zugu w grudniu 2005 r. Dekadę później w kantonie znalazło się również miejsce dla spółki NordStream 2. Jeszcze przed rosyjsko-ukraińskim konfliktem gazowym działała stamtąd spółka tranzytująca gaz przez Ukrainę do Polski - RosUkrEnergo. Handel gazem i ropą z Baar - miejscowości leżącej w kantonie Zug - nadzoruje również firma Glencore, jeden z zachodnich gigantów, który nie tylko nie wycofał się z Rosji po jej agresji na Ukrainę, ale wcześniej po aneksji Krymu zainwestował w rosyjski Rosnieft.

Podatki z raju tajne

Jako że część kantonów szwajcarskich ma znamiona "raju podatkowego", a sama Szwajcaria przez lata była na unijnej czarnej liście krajów, które ułatwiają optymalizację podatkową, zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z pytaniami o schemat podatkowy związany z działalnością spółki Orlen Trading Switzerland. Zapytaliśmy wprost, czy w 2022 r. spółka zgłosiła do MF schemat podatkowy oraz jakie podatki zapłaciła w ostatnich latach swojej działalności. Okazało się, że nie są to informacje jawne.