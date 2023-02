Zachód odwraca się od rosyjskiego diesla. To może być wyzwanie dla Europy

Od 5 lutego zaczęło obowiązywać europejskie embargo na rosyjskie paliwa sprowadzane drogą morską oraz pułap cenowy na dostawy do krajów trzecich. Obowiązujące pułapy cenowe Unia Europejska ustaliła na poziomie 100 dolarów za baryłkę produktów naftowych premium , takich jak olej napędowy i 45 dolarów za baryłkę produktów przecenionych , takich jak olej opałowy.

Zabraknie diesla?

Unia nie ma też wystarczających mocy produkcyjnych, dlatego też musiała sprowadzić olej od innych dostawców. Stąd, według S&P, na początku stycznia Stany Zjednoczone sprzedawały do krajów Europy ponad 230 tys. baryłek diesla dziennie (siedmiokrotny wzrost rok do roku). Do tego eksport zwiększyć mają m.in. Arabia Saudyjska, Kuwejt, kraje Zatoki Perskiej, a także Chiny i Indie.