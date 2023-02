Politycy Unii się dogadali. Taki będzie pułap cenowy na produkty ropopochodne

Takie będą pułapy cenowe na produkty ropopochodne

Pułapy cenowe uzgodnione to 100 dolarów za baryłkę produktów naftowych premium , takich jak olej napędowy. Natomiast 45 dolarów ma kosztować baryłka produktów przecenionych , takich jak olej opałowy. Zaczną one obowiązywać od 5 lutego.

Jak nowe sankcje wpłyną na Rosję?

A co o tym sądzą organizacje branżowe? "Nie ma podstaw, by w najbliższych tygodniach spodziewać się poważnych zaburzeń rynkowych czy gwałtownych wzrostów cen paliw" – poinformowały we wspólnym piątkowym komunikacie Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) oraz Polska Izba Paliw Płynnych.