Nowe dane o inflacji. Duże zaskoczenie

KACZYZM Odpowiedz

Dzięki PiS inflacja wynosiła 100%, czyli jeżeli coś kosztowało 10 zł teraz kosztuje 20 zł. Jeżeli teraz ma niby 2,8% to to COŚ teraz kosztuje 20,56 zł. A zanim rządziło PiS, to przy tej samej inflacji kosztowało by 10,28 zł.