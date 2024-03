Rząd Tuska już raz przeprowadził abolicję. Jest apel o kolejną. Mamy odpowiedź resortu

" W 2023 roku zlikwidowało działalność 220 tys. firm – najwięcej w historii. Również rekordowa liczba firm – bo aż 372 tys. – zawiesiła swoją działalność . Z moich intensywnych kontaktów z przedsiębiorcami wynika, że główną przyczyną kłopotów firm z sektora MŚP jest gwałtownie rosnąca w ostatnich latach wysokość świadczeń na ubezpieczenia społeczne " – pisze w liście do premiera Donalda Tuska Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

Przedsiębiorcy w opałach. Ministerstwo odpowiada

Przekonać rząd do tego rozwiązania może być jednak trudno. Zapytaliśmy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czy abolicja jest rozważana. A jeżeli tak, to na jakich zasadach mogłaby ona obowiązywać.

Wskazuje, że w systemie ubezpieczeń społecznych, jaki mamy w Polsce – gdzie opłacane na bieżąco składki finansują wypłatę świadczeń z ZUS dla osób niezdolnych do pracy – ewentualna abolicja składkowa nie będzie obojętna dla budżetu, jakim dysponuje Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. A to wpłynie na resztę podatników.

"Każde umorzenie należności publicznoprawnych w drodze ustawy przez ustawodawcę, jako tak zwana pomoc publiczna (pomoc ze strony państwa skutkująca obniżeniem kosztów działalności przedsiębiorców) – wymaga uprzedniej notyfikacji do Komisji Europejskiej, czyli niejako jej zgody na wprowadzenie takiego typu rozwiązań ustawowych w poszczególnych krajach członkowskich" – wskazują.

"Uciekają przed bankructwem w szarą strefę"

– Pisząc, że "każde umorzenie składek wpływa na obniżenie wysokości świadczeń z ZUS dla przedsiębiorców i ich rodzin", ministerstwo pomija fakt, że wielu małych przedsiębiorców ucieka przed bankructwem w szarą strefę. Już dzisiaj nie płacą więc oni zaległych składek ZUS z wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami. Abolicja ZUS-owska z pewnością skłoniłaby wielu z nich do powrotu do legalnej działalności – przekonuje Adam Abramowicz i dodaje, że "duża część składek windykowanych obecnie przez ZUS nie zostanie nigdy opłacona".

Co na to inni? Prezes Pracodawców RP Rafał Dutkiewicz wskazuje inną drogę.

– Jeżeli komuś groziłaby tragedia życiowa, bo mieliby np. zlicytować jego dom, to pomocna byłaby procedura, w której przedstawiciel ZUS-u czy ministerstwa miałby prawo zastosować jednorazowe umorzenie długu , analizując konkretny przypadek – dodaje prezes Pracodawców RP.

Co piąta firma nie płaci w terminie

Skalę zatorów płatniczych w Polsce pokazują dane Krajowego Rejestru Długów. Według informacji z 2023 r. zadłużenie polskich firm sięga 9,07 mld zł . Kontrahentom nie płaci 264,5 tys. przedsiębiorstw , a średnie zadłużenie każdego z nich to 34,3 tys. zł.

Co piąta firma nie płaci kontrahentom w terminie dlatego, że sama nie dostaje zapłaty od klientów – wskazano w badaniu "Przeterminowanie faktur w polskich przedsiębiorstwach".

To rozwiązanie skierowane do mikroprzedsiębiorców (w tym samozatrudnionych) wpisanych do CEIDG. Dostaną możliwość skorzystania w jednym dowolnym miesiącu roku ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – składki zostaną sfinansowane z budżetu państwa.