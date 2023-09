PO pokazała program. Kto zyska, jeśli Tusk dojdzie do władzy?

Kto skorzysta na wyższej kwocie wolnej od podatku?

Wprowadzenie tej propozycji w życie oznaczałoby, że podatku dochodowego nie zapłacą osoby zarabiające minimalną krajową. I to zarówno w obecnej wysokości (3,6 tys. zł brutto), jak i w tej, która wejdzie w życie od 2024 r. Zgodnie z założeniami rządowymi, od stycznia najniższa pensja ma zostać podniesiona do kwoty 4242 zł brutto, a od lipca – do 4,3 tys. zł brutto.

Co istotne, nadal jednak podatników obowiązywałaby składka zdrowotna, której od 1 stycznia 2022 r. nie można odliczyć od podatku . Jej wysokość to 9 proc.

Budżet państwa i samorządy straciłyby na podniesieniu kwoty wolnej

Kolejna zmiana w kwocie wolnej od podatku?

Od stycznia 2022 r. kwota wolna została podniesiona z 8 tys. zł do 30 tys. zł rocznie. Oznacza to, że do 2,5 tys. zł brutto dochodu miesięcznie nie płacimy żadnego podatku dochodowego, jak również to, że osoby zarabiające najniższe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 3460 zł brutto płacą 12-proc. PIT.