"Przestańcie oszukiwać ludzi". Ekonomista apeluje do polityków wszystkich formacji

We wpisie na Twitterze do obietnic przedwyborczych polityków odniósł się dr Sławomir Dudek. Założyciel, prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych zaapelował do polityków, by ujawnili, jak zamierzają sfinansować własne zapowiedzi. "Przestańcie oszukiwać ludzi" – napisał.

"Ani PiS, ani opozycja. Żaden polityk nie ma swoich pieniędzy!" – napisał Sławomir Dudek. – "Dopiero poniedziałek. Boję się, co będzie do piątku. A tak w ogóle to do wyborów jeszcze pięć miesięcy" – dodał z ironią.

Padło porównanie do Grecji

Ekonomista przywołał też przykład Grecji oraz Andreasa Papandreu, premiera tego kraju w latach 1981-1989 i 1993-1996. Jak przypomniał, polityk do ostatniego momentu przekonywał obywateli, że "pieniądze są" na sfinansowanie jego obietnic wyborczych. A poszukiwał ich m.in. w redukcji kosztów sprzątania uniwersytetu w Salonikach.

A wy (skąd weźmiecie pieniądze – przyp. red.)? Z inflacji? Helikoptera? Ze slajdów? Z lipy? – zapytał retorycznie polityków Sławomir Dudek.

Całość okrasił kadrem z filmu "Grek Zorba", na którym widać aktorów Michalisa Kakojanisa i Anthony'ego Quinna.

Inni ekonomiści też są sceptyczni

W innym tweecie Sławomir Dudek podliczył, ile będą kosztować budżet państwa nowe obietnice KO. Jak stwierdził, na dodatkowe 25 mld zł PiS-u PO odpowiada 35 mld zł. Przedstawił na to szczegółowe wyliczenia, które znaleźć można w poniższym poście. "Taka spirala populizmu w czasie wojny przy naszej granicy! Koszmar" – podsumował.

Inni ekonomiści też podchodzą sceptycznie do nowych obietnic polityków. Michał Przybylak, finansista i członek Nowoczesnej skrytykował zapowiedź Donalda Tuska dotyczącą poparcia waloryzacji 500 plus. "Koalicja Obywatelska nie zyska na poparciu 800 plus żadnego nowego wyborcy, za to sporo straci na rzecz Konfederacji" – stwierdził.

Z kolei Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP, przyznał, że był zwolennikiem programu 500 plus. Jak jednak wskazał w swoich postach na Twitterze, program nie spełnił założenia i nie zwiększył dzietności. Zamiast tego powiększyły się nierówności majątkowe między bogatszymi a biedniejszymi Polakami. Dlatego dziś opowiedział się po stronie przeciwników waloryzacji świadczenia.

Dosadniej o 800 plus wypowiedziała się ekonomistka Alicja Defratyka. "Ludzie się cieszą, a to znaczy, że wysoka inflacja zostanie z nami na lata" – napisała na Twitterze autorka projektu ciekaweliczby.pl.

Według wiceprezesa Instytutu Emerytalnego Marcina Wojewódki "zapowiedziane 800 plus to koszt rzędu 66 mld w ciągu roku". Jak dodał, "szacunkowo to wzrost o 26 miliardów zł rocznie".

