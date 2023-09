Inwestowanie w nieruchomości: czy tylko bogaci mogą na to sobie pozwolić?

Sposoby na rozpoczęcie inwestycji nieruchomościowej bez ogromnego kapitału

Czy bez kilkuset tysięcy złotych na koncie bankowym można w jakikolwiek sposób rozpocząć inwestycje na rynku nieruchomości? Czy są one zarezerwowane jedynie dla osób majętnych? Okazuje się, że wcale nie trzeba być bogaczem – można inwestować nawet mniejsze kwoty na rynku nieruchomości. Służą do tego celu tak zwane mikroinwestycje. Na czym one właściwie polegają?

Mikroinwestycje i inne innowacyjne podejścia do inwestowania w nieruchomości

Jak inwestować bez dużego kapitału. Możliwe są między innymi: Inwestowanie w condo i aparthotele – lokowanie środków w takim przypadku powoduje, że stajesz się właścicielem poszczególnych pokoi w hotelu czy apartamentów w dużym apartamentowcu. Całym obiektem zarządza jedna firma, która odpowiada za utrzymywanie w odpowiednim stanie części wspólnych, a przy tym o to, by lokale były wynajmowane możliwie jak najczęściej. Właściciel buduje w ten sposób źródło pasywnego dochodu.

Inwestowanie za pośrednictwem spółek giełdowych – zyski da się wypracować, jeśli zaczniesz lokować środki w akcje spółek z rynku deweloperskiego. Zarabiać będziesz wówczas na spekulacjach akcjami.

Crowdfunding nieruchomości – polega to na tym, że prywatni inwestorzy mogą lokować swoje pieniądze w daną inwestycję realizowaną przez deweloperów. Ci zaś mogą sami gromadzić od nich środki w zamian za to, by ubiegać się np. o kredyt inwestycyjny w banku.

Fundusze inwestycyjne zamknięte – na rynku nieruchomości działają takie fundusze, w skrócie FIZ, w ramach których inwestorzy mogą kupić certyfikaty inwestycyjne, poprzez np. ofertę niepubliczną. To papiery wartościowe, które mogą być przedmiotem wtórnego obrotu, czyli można je kupować i sprzedawać. FIZ-y mogą specjalizować się w rynku lokali usługowych, handlowych czy biurowych. Dotyczą inwestycji w różnego rodzaju nieruchomości.

Fundusze typu ETF – to fundusze notowane na giełdzie, które pozwalają na uzyskanie ekspozycji na rynek nieruchomości. ETF-y mogą nabywać np. akcje spółek posiadających nieruchomości lub tych wynajmujących powierzchnie komercyjne czy mieszkania.

REIT-y – przez REIT-y – Real Estate Investment Trust polegają na inwestowaniu w jednostki funduszu inwestycyjnego szczególnego typu, który lokuje większość posiadanych aktywów w nieruchomościach, a zarabia z kolei na ich długoletnim wynajmie.

Jak zdobyć nieruchomość przy ograniczonym początkowym kapitale?

Chcąc zostać właścicielem nieruchomości i na niej zarobić, trzeba szukać na rynku okazji. Przy ograniczonym początkowym kapitale można wesprzeć się kredytem hipotecznym, który pozwoli na zdobycie środków mieszkanie.

Jeśli uda Ci się kupić nieruchomość po cenie niższej niż rynkowa, a później powiększyć jej obiektywną wartość, wówczas możesz na niej zarobić. Taki mechanizm nazywany jest flipingiem nieruchomości. Najistotniejsze jest przy tym, by celować w okazje, które cechują się wysokim potencjałem, remontować lokale i sprzedawać z zyskiem.

Partnerstwa i grupy inwestorów jako sposób na zmniejszenie indywidualnych kosztów

Sposobem na zmniejszenie indywidualnie ponoszonych kosztów przy inwestowaniu w nieruchomości jest zawiązanie partnerstwa z innymi inwestorami lub dołączenie do grupy, która prowadzi takie działania.

Jeden inwestor może mieć trudności, by zgromadzić środki wystarczające na nieruchomości. Jednak grupie osób, która zawiązuje wspólne przedsięwzięcie, może być łatwiej. Istnieją firmy, które zajmują się inwestowaniem na rynku nieruchomości i przejmują na siebie zadania związane z połączeniem kapitału różnych osób.

Jak wykorzystać finansowanie do zwiększenia potencjału inwestycyjnego?

Im większymi środkami dysponujesz, tym masz większe możliwości. Mając skromny budżet, możesz posiłkować się kredytami bankowymi czy pożyczkami prywatnymi. Jednak wykorzystanie finansowania zewnętrznego do zwiększania potencjału inwestycyjnego rodzi pewne problemy. Kredyt trzeba będzie spłacić, a jego zaciągnięcie, choć zwiększa kwotę, jaką możesz zainwestować, to jednak sprawia, że proces zakupu np. mieszkania wydłuży się. Trzeba przejść wówczas wszystkie procedury formalne w banku, by móc otrzymać finansowanie.

Z rynkiem nieruchomości powiązane są przede wszystkim kredyty hipoteczne, z zabezpieczeniem w formie hipoteki ustanawianej na nieruchomości mieszkalnej. Można także korzystać z kredytów gotówkowych. Bank nie musi wiedzieć, na jaki cel zaciągasz takie zobowiązanie. Po prostu będziesz dysponować kwotą oszczędności i kredytu w sposób dowolny i szybko przeprowadzić potencjalną inwestycję.

Zyski z nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych w swojej okolicy

Możesz czerpać zyski z inwestycji podejmowanych w nieruchomości komercyjne i mieszkalne znajdujące się w Twojej okolicy. Jest to możliwe na przykład wtedy, gdy zdecydujesz się na najem takich nieruchomości. Pamiętaj jedynie, że trzeba rozliczać się z fiskusem z umów najmu prywatnego lokali i mieszkań. Obecnie możliwe jest to jedyne poprzez opodatkowanie ryczałtowe. Dzięki wynajmowi tworzysz sobie źródło pasywnego dochodu.

Wyważanie potencjalnych pułapek i niepewności podczas inwestowania w nieruchomości

‌Inwestowanie w nieruchomości niesie ze sobą wiele możliwości wypracowania zysków – można prowadzić fliping, wynajmować lokale mieszkalne czy usługowe i wybrać condo i aparthotele.

Uważaj jedynie na pułapki. Związane są one m.in. ze stanem technicznym kupowanych nieruchomości. Mieszkanie może być bardzo tanie, ponieważ wymaga generalnego remontu, o czym niekoniecznie musisz wiedzieć. Jeśli masz taką świadomość i nadal uważasz, że taka inwestycja będzie opłacalna – to w porządku. W przeciwnym razie negocjuj cenę, by całe przedsięwzięcie było dla Ciebie opłacalne.

Niepewność budzą również inwestycje wspólne z innymi osobami. Najlepiej podejmuj je tylko przez wykwalifikowanych pośredników i podpisuj formalne umowy, by mieć pewność, że Twoje pieniądze zostaną dobrze zainwestowane.

