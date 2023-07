Jak rozpocząć inwestowanie w nieruchomości?

Określanie możliwości inwestycyjnych

W momencie rozpoczęcia pandemii COVID-19 z początkiem 2020 roku wielu ekspertów obawiało się, że rynek nieruchomości ulegnie całkowitemu załamaniu. Tak się jednak nie stało, a nawet zaczął on się rozwijać w dynamicznym tempie. Z raportu firmy EY "The Polish Real Estate Guide 2023" wynika, że w 2022 roku łączny wolumen inwestycji na nim osiągnął wartość 5,8 mld EUR, czyli było to niewiele mniej niż w 2021 roku. Mniejsza dostępność kredytów hipotecznych w bankach w Polsce spowodowała zahamowanie popytu na mieszkania czy domy, dlatego są to warunki, które przemawiają za zainwestowaniem posiadanej gotówki właśnie na rynku nieruchomości.

EY ocenia, że rynek ten w Polsce cieszy się zainteresowaniem polskich i zagranicznych inwestorów. Jedna trzecia z nich pochodzi z USA, zaś 22 proc. w wolumenie inwestycji na polskim rynku zajmują inwestorzy z Europy Zachodniej.

Samo kupno mieszkania w celu jego wynajęcia lub późniejszego odsprzedania z zyskiem nie wyczerpuje możliwości inwestowania w nieruchomości. Nie trzeba zresztą kupować jej w całości na własność, by móc czerpać korzyści z ulokowanego na rynku nieruchomości kapitału. Można inwestować w fundusze inwestycyjne, w condohotele czy w aparthotele na wynajem, jak i na rynku nieruchomości komercyjnych – w biura i lokale usługowo-handlowe, czyli tzw. lokale komercyjne.

Rynek nieruchomości okazuje się tym atrakcyjniejszy, im niższe obowiązują stopy procentowe, ponieważ nie sprzyja to lokowaniu oszczędności w banku. Pomimo faktu, że obecnie mamy rekordowo wysokie stopy procentowe, to wysoka inflacja w Polsce powoduje, że taki tryb lokowania kapitału może być bardzo atrakcyjny.

Śledzenie rynku nieruchomości

Choć ceny lokali mieszkalnych czy komercyjnych nie zmieniają się na rynku nieruchomości bardzo dynamicznie, to jednak mogą ulegać wahaniom pod wpływem np. wysokości stóp procentowych, problemów na rynkach finansowych czy zmniejszenia dostępności hipotek w bankach.

Inwestor zainteresowany nieruchomościami powinien określić, jakie ma możliwości na swoim lokalnym rynku i jakie zasady działania na nim obowiązują. Zrobienie dokładnego researchu i uzupełnianie informacji w miarę upływu czasu z pewnością okaże się pomocne w racjonalnym lokowaniu pieniędzy.

Zapoznanie się ze specyfiką rynku

Specjaliści są zgodni co do tego, że rynek nieruchomości ma określoną specyfikę. Inaczej inwestuje się w lokale komercyjne, inaczej w mieszkalne, a inaczej, jeśli podejmowane są w miejscowościach o wysokich walorach turystycznych. Zanim zaczniesz prowadzić jakiekolwiek inwestycje, zapoznaj się ze specyfiką rynku, na którym chcesz działać. Wybierz grupę docelową i przeanalizuj jej potrzeby. Musisz określić kluczowe kryteria wyboru nieruchomości i zainwestować ostatecznie w taki lokal, który najbardziej odpowiada oczekiwaniom rynku.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Wprowadzenie nieruchomości do portfela inwestycyjnego, obok np. akcji spółek giełdowych czy walut obcych, pomoże w zwiększaniu dywersyfikacji owego portfela. Sprawić może, że ryzyko zostanie dobrze zbilansowane. Inwestycje w nieruchomości zaliczają się do tej samej kategorii co inwestycje długoterminowe, przynoszące zwykle stabilną stopę zwrotu.

Planowanie i kontrolowanie działań

Kluczem do sukcesu przy inwestowaniu w nieruchomości jest podjęcie takich działań jak: wyliczenie aktualnych zobowiązań finansowych,

określenie, jakie oszczędności możesz przeznaczyć na inwestycje w nieruchomości,

skontrolowanie trendów na rynku,

obranie odpowiedniej drogi inwestycyjnej – czy chcesz inwestować np. w mieszkania na wynajem czy lokale komercyjne,

przygotowanie symulacji przychodów dla co najmniej kilku wariantów obłożenia nieruchomości, przy uwzględnieniu kosztów towarzyszących. Wszystko to sprawi, że podejmiesz najlepszą dla siebie w danej chwili decyzję inwestycyjną. Na bieżąco kontroluj np. wskaźnik LTV ("loan to value"), czyli relacji wartości pozostającego do spłaty kredytu do wartości nieruchomości, o ile zaciągnąłeś takie zobowiązanie na cele inwestycyjne. Śledź także rynek w celu wytypowania odpowiedniego momentu realizacji zysku z inwestycji w nieruchomości.

