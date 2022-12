Inwestowanie w odnawialne źródła energii

Energetyka opiera się na wielu różnych źródłach, głównie kopalnych. W Polsce jest to przede wszystkim węgiel. Jednak takie materiały energetyczne jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny należą do wyczerpywalnych. Dlatego tak ważne jest stopniowe przekształcanie energetyki w kierunku wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Może to być ciekawy pomysł na inwestycję. W jaki sposób?