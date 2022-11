Inwestowanie w złoto i srebro – co należy wiedzieć?

Inwestowanie w złoto i srebro – na czym polega?

Na rynku surowców możesz inwestować w wiele instrumentów, wśród których wymienia się również metale szlachetne. W tej kategorii największą popularnością wśród cieszą się złoto i srebro. Możesz inwestować w nie na dwa sposoby – kupując złoto lub srebro fizyczne, w formie sztabek czy monet, albo inwestując w złoto lub srebro papierowe.

Przy zakupie srebrnych i złotych monet bulionowych lub sztabek stajesz się właścicielem fizycznych metali szlachetnych. Przy inwestycjach długoterminowych to najlepsze rozwiązanie. Złoto fizyczne można kupić pod wieloma postaciami, ale nie wszystkie realnie nadają się do celów inwestycyjnych. Najlepiej nabywać złote sztabki i monety bulionowe od renomowanych sprzedawców, np. Mennicy Skarbowej, Goldenmark czy Mennicy Kapitałowej, a stronić od inwestycji w monety kolekcjonerskie czy biżuterię i ozdoby. To samo dotyczy inwestycji w srebro.

Natomiast złoto czy srebro papierowe to alternatywna metoda inwestowania w metale szlachetne. Możesz uzyskać ekspozycję na cenę złota lub srebra z wykorzystaniem takich narzędzi finansowych jak: fundusze typu ETF,

kontrakty na różnice kursowe CFD,

akcje spółek wydobywających złoto lub srebro,

kontrakty terminowe np.. Cechą charakterystyczną inwestycji w złoto lub srebro papierowe jest to, że pozwalają one na zarabianie na wzroście ceny danego metalu szlachetnego bez konieczności posiadania fizycznego kruszcu. Nie musisz więc martwić się jego bezpiecznych przechowywaniem. To dobry sposób zwłaszcza na spekulowanie ceną złota czy srebra. W niektórych przypadkach, np. przy kontraktach na różnice kursowe typu CFD, możesz korzystać nie tylko na wzrostach, ale i spadkach cen.

O czym warto pamiętać, inwestując w złoto i srebro?

Inwestycje w złoto i srebro mają wiele zalet. Przede wszystkim obarczone są stosunkowo niskim poziomem ryzyka, a przy tym pozwalają na skuteczną ochronę środków finansowych przed negatywnym wpływem inflacji. Zasoby metali szlachetnych, w tym przede wszystkim złota, są ograniczone, dlatego jego wartość będzie się zwiększać w czasie.

Przy inwestycjach w złoto i srebro możesz zapomnieć o konieczności zapłaty podatku. Nawet przy wypracowaniu zysku przy sprzedaży metali szlachetnych w swojej fizycznej postaci nie płacisz daniny od zysków kapitałowych, ale uwaga: od chwili kupna musi minąć co najmniej 6 miesięcy. Zakup złota jest zwolniony z podatku VAT. Dlatego też takie inwestycje bardzo się opłacają. Pamiętaj, że przy kupowaniu fizycznych sztabek czy monet ze złota lub srebra musisz znaleźć miejsce, w którym będziesz mógł je bezpiecznie przechowywać.

Jak bezpiecznie inwestować w kruszce?

Złoto jest postrzegane jako jedna z najbezpieczniejszych form lokowania oszczędności, ponieważ zasadniczo długoterminowo nie traci na wartości. Już przed wiekami szlachetny kruszec był wykorzystywany jako środek wymiany handlowej, który był powszechnie akceptowany na świecie. Podobnie jest ze srebrem.

W przypadku zakupu fizycznych metali szlachetnych, sztabek czy złotych monet najlepiej korzystać wyłącznie z ofert sprawdzonych sprzedających. W ogólnym obiegu na świecie znajdują się takie monety bulionowe ze złota jak: Krugerrand (RPA),

American Eagle (USA),

American Buffalo (USA),

Liść Klonowy (Kanada),

Australijski Kangur (Australia),

Filharmonik Wiedeński (Austria). Złote sztabki występują w różnych rozmiarach, są nawet 1-gramowe, ale istnieją i takie, które ważą kilogram. Większość sztabek sprzedawanych jest wraz z certyfikatem ich autentyczności. Jeśli kupujesz szlachetne kruszce w ramach transakcji prywatnych, to sprawdź ich autentyczność. W przeciwnym wypadku zamiast złotej sztabki czy monet możesz kupić bezwartościowy wolfram. Warto zawsze sprawdzać opinie o sprzedających szlachetne kruszce, by nie dać się oszukać.

Jak bezpiecznie przechowywać zakupione złoto i srebro?

Inwestowanie w kruszce w postaci fizycznej ma to do siebie, że musisz znaleźć sposób na bezpieczne przechowywanie złota czy srebra. Możesz je trzymać w skrytce bankowej, wynajętej w konkretnym banku, za którą jednak trzeba zapłacić, albo w domowym sejfie. Trzymanie złota lub srebra inwestycyjnego w domu na własną rękę wiąże się z ryzykiem kradzieży. Dlatego dobrze je schowaj, by nie padło łupem złodziei. Informacją o miejscu przechowywania złota lub srebra podziel się jedynie z zaufaną osobą. Jeśli Tobie cokolwiek by się stało, zawsze szlachetne kruszce nie przepadną bezpowrotnie.

