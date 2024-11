Inwestycja Orlenu wstrzymana? "Była od początku pomysłem kontrowersyjnym"

Szanowna Redakcjo ! To jest temat na solidny artykuł gospodarczy w kilku odcinkach a nie beletrystyczny z wypowiedziami osób spoza petrochemii bo OLRFINY to petrochemia a nie rafineria. 1. Pokazać biznes plan będący podstawą podejmowania decyzji i przez Kogo został sporządzony i zatwierdzony. Nie było ? To już podstawa do zarzutów o niegospodarność dla osób odpowiedzialnych za takie decyzje w Zarządzie oraz dla RN. 2. Ujawnić kosztorysy inwestorskie sporządzone na podstawie biznes planu łącznie z firmami, osobami i podpisującymi je ze strony inwestora oraz przebieg i warunki przetargu. 3. Pokazać przebieg procesu inwestycyjnego łącznie z umowami i historią zatrudniania pracowników oraz korekty biznes planu. 4. Pokazać dokumenty i ujawnić nazwiska ich Autorów na podstawie których puszcza się w świat kwotę 50 mld złotych i podejmuje decyzję o wstrzymaniu decyzji oraz wskazać na zaawansowanie robót, poniesione koszty i projekcję przepływów pieniężnych z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów obsługi pożyczonego kapitału. Znaczącym akcjonariuszem ORLEN SA są prywatne fundusze emerytalne mające dbać o właściwe zarządzanie tak wielką firmą. To daje do myślenia. Więc do roboty, bo inaczej Obajtek Was pokona w I rundzie ... , Więcej mi się nie chce pisać ... .