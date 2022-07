Inwestycje ostro wyhamują. GUS zbadał nastroje przedsiębiorców

Wszystkie znaki na niebie wskazują, że polska gospodarka hamuje. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego lipcowy wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie niższym lub zbliżonym do prezentowanego w czerwcu. Zdaniem analityków mBanku warto się powoli do tego przyzwyczajać. Według nich kulminację negatywnych czynników zobaczymy w przyszłym roku. Ich prognoza zakład PKB w 2023 wzrośnie o 0,4 proc. rok do roku (rdr). W oficjalnym komentarzu wskazują, że "na razie jeszcze wygląda to nieźle, ale to pozory".