Inwestycje w mieszkania – sport coraz bardziej ekstremalny

Jeszcze do niedawna mogło się wydawać, że to żyła złota, jednak obecnie wynajem mieszkań na doby w niektórych miejscach przynosi straty. Na niekorzystny bilans składają się różne czynniki: przygotowanie mieszkania, które będzie służyło coraz to nowym gościom - oraz jego utrzymanie i zarządzanie nim - jest drogie, ponadto goście znów coraz chętniej patrzą w kierunku tradycyjnych miejsc oferujących noclegi, czyli hoteli.