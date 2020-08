Jacek Kurski prezesem TVP. Rada Mediów Narodowych zdecydowała

Jacek Kurski wraca na fotel prezesa Telewizji Polskiej. Tak zadecydowała w czwartek Rada Mediów Narodowych. Co ważne, ma on dokończyć kadencję rozpoczętą w 2016 roku.

To formalne potwierdzenie stanu faktycznego, jaki zaistniał w TVP w lipcu br. Telewizja Polska ogłosiła wtedy w komunikacie prasowym, że pełniący obowiązki prezesa Zarządu TVP Maciej Łopiński uda się na urlop, a od 7 sierpnia na stanowisku zastąpi go właśnie Kurski .

Kończy się tym samym saga związana z obsadą stanowiska prezesa TVP. Przypomnijmy, że Jacek Kurski stracił je po tym, kiedy to na szali jego przyszłości w TVP prezydent Andrzej Duda postawił kwestie dwóch miliardów rekompensaty dla mediów publicznych, o czym informowała jako pierwsza WP . Wtedy to polityk zdecydował się ustąpić i zwolnić stanowisko prezesa.

Kurski, choć już nie w fotelu prezesa, nadal miał ogromny wpływ na telewizję. Po ustąpieniu ze stanowiska szybko do telewizji wrócił jako doradca zarządu. Natomiast 31 maja Rada Mediów Narodowych ponownie powołała go do zarządu TVP. Co ciekawe, tego dnia Rada przyjęła dwie uchwały dotyczące Jacka Kurskiego. W pierwszej uchyliła powołanie go do zarządu z dnia 22 maja, a drugą - ponownie powołała.