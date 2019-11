Jadwiga Emilewicz dziękuje za wycofanie projektu ws. 30-krotności

"Dobra decyzja. Dziękujemy" - w ten sposób na Twitterze do Marcina Horały, posła PiS wyznaczonego na reprezentanta wnioskodawców, zwróciła się Jadwiga Emilewicz, wiceprezes Porozumienia i minister rozwoju w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego. To komentarz do wycofania z Sejmu projektu ustawy znoszącej limit 30-krotności przy obliczaniu składek na ZUS.

Wycofanie przez PiS projektu to efekt braku poparcia dla ustawy, co otwarcie przyznał Marcin Horała. - Na ten moment projekt jest wycofany (...). Chodziło o to, że nie ma zgody na rozwiązanie, to rozwiązania nie ma - przyznał w rozmowie z dziennikarzami Marcin Horała, który został wyznaczony na reprezentanta posłów wnioskodawców.