Jak nowe technologie zmieniają e-commerce?

Jak rozrasta się branża e-commerce?

Badacze podają, że do 2026 roku globalna sprzedaż w e-commerce ma osiągnąć ponad 8 bln dolarów, podczas gdy w 2022 roku globalny rynek handlu online wygenerował około 5,7 bln dolarów wartości.

W Polsce z kolei cały sektor e-commerce do 2027 roku ma osiągnąć wartość 187 mld zł.

Jakie nowe technologie wykorzystywane są w branży e-commerce?

Nowe narzędzia, z jakich korzysta branża, pozwalają lepiej, w bardziej ukierunkowany sposób opracowywać ofertę produktów i usług, ułatwiać dokonywanie zakupów, nawet z użyciem urządzeń mobilnych, czy też oferować wiele różnego rodzaju sposobów płatności. Oferty w e-commerce są dziś o wiele lepiej dopasowane do konkretnego odbiorcy, jego potrzeb i oczekiwań. Wszystko to prowadzi do zwiększenia skuteczności sprzedaży.