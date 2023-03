Gdzie wykorzystywana jest sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja , czyli w skrócie AI – od anglojęzycznego pojęcia artificial intelligence – to przyszłość ludzkości. Już dziś pojawia się coraz więcej przykładów wykorzystania jej w praktyce. Przez pojęcie "sztuczna inteligencja" należy rozumieć system, który gromadzi i wykorzystuje, a także analizuje zebrane dane i na ich podstawie jest w stanie podejmować decyzje o działaniu lub jego zaniechaniu. Sztuczna inteligencja może rozwiązywać złożone problemy i spełniać potrzeby użytkowników w różnych dziedzinach życia. Potrzebuje jedynie informacji, by móc je przeanalizować i wyciągnąć wnioski.

Co zaliczamy do sztucznej inteligencji?

W ten sposób wymieniliśmy dwa typy AI – z jednej strony to oprogramowanie, które może być wdrażane w różnych systemach, a z drugiej fizyczna postać z wdrożoną AI, jak roboty. W sieci popularnym narzędziem wykorzystującym sztuczną inteligencję są chatboty prowadzące konwersacje z użytkownikami w ramach obsługi klienta czy wirtualni asystenci.

Ciągły rozwój sztucznej inteligencji, z jakim mamy do czynienia obecnie, powoduje, że lista rozwiązań, które się do niej zaliczają, cały czas się poszerza. Wyróżnia się przy tym różne rodzaje sztucznej inteligencji:

Jak e-commerce może wykorzystać sztuczną inteligencję?

Sztuczna inteligencja jest stosowana w e-commerce na wiele sposobów. Dostarcza m.in. spersonalizowanych rekomendacji dla klientów podczas dokonywania zakupów online, a to wszystko za sprawą historii Twoich wyszukiwań i zrealizowanych transakcji albo zakupów online.

Jest on systemem od OpenAI, który generuje odpowiedzi na zadawane przez użytkowników pytania. Brzmi znajomo? Owszem, ChatGPT działa na zasadzie chatbota, ale różni go od niego duży potencjał w marketingu online oraz SEO. Wszystko dlatego, że jest w stanie podawać użytkownikowi nie tylko wcześniej zdefiniowane odpowiedzi w ramach prowadzonej komunikacji na odległość, lecz także całe teksty na podstawie dostępnych w sieci materiałów. Tworzy listę tematów, wykorzystując w tym celu słowa kluczowe. Może tłumaczyć treści czy tworzyć meta title i meta description. Przy pozycjonowaniu sklepów internetowych i platform sprzedażowych ma to więc ogromne znaczenie i staje się dużym ułatwieniem dla zarządzających witrynami e-commerce.