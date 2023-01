Jak oszacować swoje umiejętności i wartość na rynku pracy?

Jacy specjaliści są poszukiwani na rynku pracy?

Im bardziej poszukiwani są konkretni specjaliści na rynku pracy, tym większa jest ich wartość. Powinni charakteryzować się umiejętnościami, które pozwalają na rzetelne wykonywanie obowiązków. Sprawia to, że wnoszą wartość dodaną do firmy i są dla niej po prostu cenni.

Według "Barometru zawodów" z 2022 roku wykonanego na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w 2023 roku będą najbardziej poszukiwani przedstawiciele takich zawodów jak: dekarz,

cieśla,

kierowca,

kucharz,

mechanik,

monter instalacji budowlanych,

murarz i tynkarz,

operator i mechanik sprzętu do robót ziemnych,

operator obrabiarek skrawających,

spawacz,

ślusarz. Wynika z tego, że w Polsce ewidentnie brakuje osób z tak zwanym fachem w ręku. Większość młodych ludzi wybiera szkoły ponadpodstawowe ogólnokształcące, jak licea, mniej technika, a jednostki szkoły zawodowe, kształcące w wybranym zawodzie, w którym istnieją największe szanse na szybkie znalezienie pracy. Umiejętności w CV z kategorii fachowych cieszą się największym zainteresowaniem polskich pracodawców.

Z Barometru ManpowerGroup Perspektywy Zatrudnienia wynika, że w 2023 roku na najwięcej ofert pracy mogą liczyć kandydaci z obszarów takich, jak: usługi komunikacyjne,

energetyka,

usługi komunalne,

transport,

logistyka,

motoryzacja,

IT. Dodatkowo specjaliści rynku pracy wskazują, że istnieje duży popyt na ekspertów w rozwojowych branżach związanych z IT, takich jak programista, analityk internetowy czy specjalista SEO.

Studia czy doświadczenie zawodowe – co ma większe znaczenie?

Co jest cenniejsze dla przedsiębiorców i rekruterów poszukujących pracowników na konkretne stanowisko? Umiejętności czy może wykształcenie? Czy doświadczenie i cenne umiejętności będą przechylać szalę zwycięstwa na Twoją korzyść, czy brak kierunkowego wykształcenia będzie barierą nie do przejścia przy poszukiwaniu etatu?

Współcześni studenci wiedzą, że ważne są zarówno wykształcenie, jak i cenne umiejętności. Dlatego optymalne byłoby połączenie jednego z drugim. Wykształcenie to nie wszystko – zdecydowana większość pracodawców oczekuje, że w CV wpisane zostanie u kandydata doświadczenie zawodowe i to właśnie ono może zadecydować o przyznaniu posady konkretnemu kandydatowi.

Doświadczenie na danym stanowisku decyduje o tym, że łatwiej jest wdrożyć pracownika do zakładu, a przedsiębiorca szybciej będzie mógł powierzyć mu wszystkie obowiązki zawodowe do wykonania. Samo wykształcenie to na ogół teoria, która nie przekłada się na prawidłową realizację zadań. To za mało, by myśleć o uzyskaniu dobrze płatnej pracy i szybkim awansie.

Jak oszacować swoje umiejętności?

Przede wszystkim należy zachować obiektywizm przy szacowaniu własnych umiejętności. Z pewnością łatwo być krytycznym w odniesieniu do tego, jakimi cechami odznacza się inna osoba. Trudniej to zrobić w stosunku do siebie. Umiejętności dzielą się na twarde i miękkie. Do twardych zalicza się m.in. umiejętność rozmowy w języku obcym na konkretnym poziomie czy znajomość programów do obróbki grafiki. Wszystko to najlepiej, by było potwierdzone posiadanymi certyfikatami i dyplomami. Łatwiej Ci będzie oszacować umiejętności twarde, bo są to kompetencje zawodowe mierzalne, umożliwiające efektywne wykonywanie zadań na swoim stanowisku. Wiedza specjalistyczna, obsługa kasy fiskalnej, znajomość języków obcych czy prawo jazdy to umiejętności, jakie albo masz, albo ich nie masz.

Natomiast umiejętności miękkie są trudne w oszacowaniu. Nie są one mierzalne, dlatego pracodawcy trudno będzie je sprawdzić np. w toku rozmów kwalifikacyjnych. To zdolności osobiste i interpersonalne, cechy i umiejętności społeczne warunkujące to, jak zachowujesz się w kontaktach z innymi ludźmi czy w jaki sposób organizujesz swoją pracę. Jeśli wpisujesz miękkie umiejętności do CV, to podeprzyj się przykładami z życia wziętymi, ponieważ to dowiedzie, że rzeczywiście je masz. Do umiejętności tego rodzaju zalicza się: komunikatywność,

odporność na stres,

dobrą organizację pracy,

samodyscyplinę,

umiejętność pracy w zespole,

kreatywność,

asertywność itp.

Jak wycenić swoją wartość na rynku pracy?

Wycena własnej wartości jako pracownika jest równie trudnym zadaniem. Jeśli masz cenne umiejętności na rynku pracy, a do tego doświadczenie, ukierunkowane wykształcenie i możesz wnieść do danej firmy wartość dodaną, Twoja wartość wzrasta.

Dobrym pomysłem na wycenę wartości na rynku pracy jest zwrócenie uwagi na widełki wynagrodzeń obowiązujących dla danego stanowiska w konkretnej branży. Jeśli dysponujesz kwalifikacjami, których oczekują rekruterzy i pracodawcy, wzrasta Twoja wartość, a tym samym możliwość uzyskania wyższego wynagrodzenia.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

gospodarka porady business

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.