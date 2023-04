Jak oszuści wykorzystują wirtualne biura?

Możliwości negatywnego wykorzystania wirtualnych biur

Oferta wirtualnego biura umożliwia skorzystanie z adresu podawanego m.in. w CEIDG przy rejestracji działalności, który pozwala na uzyskanie prestiżowej wizytówki dla firmy i obsługi korespondencji tradycyjnej. Dla wielu przedsiębiorców jest to dobra alternatywa w stosunku do wynajmu klasycznego biura lub rejestrowania działalności pod adresem prywatnym.

Wirtualne biura są jednak wykorzystywane także przez oszustów: do rejestracji fikcyjnych firm,

jako adresu do dokonywania oszustw kredytowych i finansowych,

do wskazania fikcyjnej siedziby firmy. W internecie nie brakuje oszustów i złodziei, którzy działają na niekorzyść przedsiębiorców czy klientów prywatnych. Poznaj ich sztuczki, by nie dać się oszukać.

Rejestrowanie fikcyjnych firm

Brak normalnego adresu i siedziby firmy może być dla oszusta sposobem, by kamuflować swoją działalność. Z wykorzystaniem wirtualnych biur przestępcy rejestrują fikcyjne firmy. Podany adres uwiarygadnia je w oczach potencjalnych nabywców produktów i usług. Początkowo firma tego rodzaju może normalnie funkcjonować, mieć na stronie internetowej swój wirtualny adres, nazwę czy numer NIP, który niekoniecznie musi do niej należeć. Może też zbierać zamówienia, a kiedy oszuka wystarczająco wielu ludzi, znika. Wirtualne biuro temu sprzyja, ponieważ wielu klientów wychodzi z założenia, że jeśli firma podaje adres, to na pewno istnieje, a wcale nie musi tak być.

Wykorzystywanie biura jako adresu do oszustw kredytowych

Biuro wirtualne daje adres, który przestępcy mogą wykorzystać do otwarcia konta bankowego dla nieistniejącego podmiotu. Ponadto może posłużyć do założenia fikcyjnej firmy pożyczkowej i wykorzystywać niewiedzę klientów, by wyłudzać pieniądze.

Potencjalny kredytobiorca proszony jest np. o dokonanie przelewu weryfikacyjnego na wysoką kwotę, np. 1000 zł, ale w zamian obiecana jest mu pożyczka bez BIK na sumę 10 razy wyższą. Przelewa pieniądze na wskazane konto bankowe. Jest pewien, że firma, mająca podany adres siedziby czy konto bankowe przyporządkowane do niego, jest wiarygodna. Może się jednak okazać inaczej, przez co oszustwo dojdzie do skutku.

Z drugiej strony taki podmiot z biurem wirtualnym może wyłudzać na siebie kredyty i nie spłacać ich.

Rejestrowanie wielu firm na jeden adres

Nic nie stoi na przeszkodzie, by podmiot dysponujący danym adresem umożliwiał rejestrowanie wielu firm w ramach jednego, np. Marszałkowska 20a, 20b, 20c i tak dalej. Dodajmy, że to tylko fikcyjny przykład, jak rozwiązanie mogłoby funkcjonować. Należy mieć wątpliwości co do wiarygodności poszczególnych podmiotów, zwłaszcza wtedy, gdy skala ich działalności i branża, w której funkcjonują, nie są dopasowane do prowadzenia firmy w wirtualnym biurze.

Rejestrowanie wielu podmiotów pod jednym adresem biura wirtualnego może być czynnikiem wskazującym na oszustwo wyłudzenia podatku VAT.

Wykorzystanie biura jako fikcyjnej siedziby

Fikcyjne podmioty gospodarcze wystawiają faktury i posługują się nimi w transakcjach, które mogą być sposobem na pranie brudnych pieniędzy. Taka siedziba ma być tylko zasłoną dymną dla przestępczej działalności. Ma sprawiać wrażenie, że firma posiada rzeczywistą siedzibę i uwiarygodnić istnienie podmiotu. Im dłużej działa, tym buduje większą wiarygodność rynkową i łatwiej jej oszukiwać klientów, kontrahentów biznesowych czy nawet fiskusa i banki.

