Jak postępować w przypadku zgubionego dowodu osobistego?

Zgubiony dowód osobisty – dlaczego należy zgłosić zgubienie dokumentu?

Dowód osobisty to podstawowy i najczęściej używany dokument pozwalający potwierdzić twoją tożsamość i obywatelstwo. Wystarczy jednak chwila nieuwagi, by zgubić portfel, a wraz z nim wszystkie najważniejsze dokumenty. Czym to grozi?

Wyobraź sobie, że twój dokument, w którym zapisane są newralgiczne dane, dostaje się w ręce oszustów. Możesz wówczas paść ofiarą przestępstwa finansowego, np. zaciągnięcia chwilówki na dowód. Ważne jest więc szybkie zgłoszenie zgubienia lub kradzieży i zastrzeżenie dokumentów.

Gdzie zgłosić zgubienie dowodu osobistego?

Co zrobić ze zgubionym dowodem osobistym? Pierwsze chwile po uświadomieniu sobie utraty mogą być szokiem. Gdzie zgłosić utratę dowodu? Uszkodzenie, zgubienie dokumentu możesz zgłosić w urzędzie gminy (przed internet lub bezpośrednio w placówce). Kradzież zgłoś na posterunku policji. Oprócz tego nie zapomnij zadzwonić do banku. Co dokładnie zrobić i w jakiej kolejności?

Zgłoszenie na Policji. Kiedy ma sens?

Zgubienie dowodu osobistego nie jest przestępstwem – nie zgłaszaj więc tego faktu policji. Zrób to jednak w przypadku kradzieży, włamania czy rozboju. Nie musisz wówczas zgłaszać utraty dokumentu w urzędzie gminy. Dowód zostanie unieważniony automatycznie z dniem zgłoszenia tego faktu policji. Niezależnie od tego, pamiętaj o zastrzeżeniu dokumentu w banku.

Zastrzeżenie zgubionego dowodu w banku

Utracone dokumenty tożsamości mogą być wykorzystywane np. do wyłudzania pożyczek, zakupów na raty, wynajmowania mieszkań. Aby się przed tym ustrzec, poinformuj swój bank o utracie dowodu. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami.

Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom. Wszystkie banki w Polsce uczestniczą w systemie "Dokumenty Zastrzeżone". Oprócz banków uczestnikami są m.in. firmy czy instytucje, które weryfikują tożsamość klientów.

Kredyt na zgubiony dowód – czy trzeba płacić?

Banki co roku odnotowują tysiące prób wyłudzenia pieniędzy, powołując się na skradziony dowód tożsamości. Udane przestępstwa należą jednak do rzadkości. Co w przypadku, w którym złodziejom udało się zaciągnąć kredyt?

Pamiętaj, że w takiej sytuacji jesteś ofiarą i nie jesteś zobowiązany do spłacania kredytu. Umowa z bankiem jest nieważna. Trzeba to jednak udowodnić, co może skończyć się w sądzie. Ofiary mogą być zmuszone prowadzić spory sądowe, a na swoją obronę mogą np. sporządzić ekspertyzy grafologiczne. Zastrzeżenie dowodu w bankowym systemie "Dokumenty Zastrzeżone" ma za zadanie uchronić cię przed takim scenariuszem.

Unieważnienie dowodu osobistego w urzędzie gminy

Gdzie zgłosić fakt zgubienia dowodu osobistego, jeśli masz pewność, że już go nie znajdziesz? Jego utratę lub uszkodzenie możesz zgłosić w urzędzie gminy oraz przez internet. Jeśli chcesz to zrobić osobiście, weź ze sobą wypełniony formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Możesz także poprosić o druk na miejscu. Zabierz ze sobą inny dokument tożsamości, np. paszport (jeśli taki posiadasz).

Urzędnik, od razu po zgłoszeniu unieważni twój dowód osobisty. Dostaniesz wówczas zaświadczenie o jego utracie albo uszkodzeniu. Po dokonaniu formalności złóż od razu wniosek o nowy dowód. Otrzymasz go po unieważnieniu starego. Abu upewnić się, że dokument został unieważniony, zaloguj się na stronę gov.pl poprzez e-dowód lub profil zaufany.

Pamiętaj, że możesz także unieważnić każdy dowód swojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem. Jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu – przygotuj uszkodzony dokument i zabierz go ze sobą do urzędu.

Unieważnienie dowodu osobistego przez Internet

Zgubienie lub uszkodzenie dowodu zgłosisz przez internet. Elektronicznie wypełniony wniosek prześlij do urzędu. Aby to zrobić, skorzystaj z profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu. Po zalogowaniu wybierz dostępną funkcję Unieważnij dowód. Wykorzystaj profil zaufany i potwierdź unieważnienie kodem SMS.

Dokument zostanie unieważniony od razu, gdy zgłosisz jego utratę albo uszkodzenie. Nawet w dniu, w którym urząd nie pracuje, albo w nocy. System sam zweryfikuje twoje dane, nie potrzeba do tego urzędnika. Zgubiony dowód osobisty i jego zgłoszenie to nie wszystko. Jak wyrobić nowy dokument?

Jako że najnowsze wersje dowodów wydawane są z odciskami palców, sprawę załatwisz tylko w urzędzie. Wniosku nie złożysz przez internet. Wyjątek stanowi sytuacja, w której stan zdrowia osoby lub jej niepełnosprawność nie pozwalają na wizytę w urzędzie. Wydanie nowego dowodu osobistego trwa ok. miesiąca.

Jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu, zanieś go do urzędu albo wyślij pocztą. Zgubiony dowód osobisty – jaki jest koszt procedury? Samo zgłoszenie utraty jest bezpłatne. Wyrobienie nowego dokumentu również.

Czasowe zawieszenie dowodu osobistego

Przy zgubieniu dowodu należy działać szybko. Nie zawsze jednak oznacza to, że dokument zaginął bezpowrotnie. Jeśli podejrzewasz, że twój dowód jeszcze się odnajdzie, skorzystaj z innej usługi. Jest to czasowe zawieszenie dowodu. Kiedy go znajdziesz, wycofasz jego zawieszenie. Możesz to zrobić w urzędzie lub przez internet. Pamiętaj jednak, że z tej usługi możesz skorzystać wyłącznie, jeśli zaginiony dowód jest e-dowodem wydanym po 4 marca 2019 roku.

Jeśli chcesz zgłosić zawieszenie lub cofnąć zawieszenie swojego e-dowodu przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego. Po zalogowaniu wybierz funkcję Zgłoś lub cofnij zawieszenie e-dowodu. Możesz także wypełnić i złożyć w urzędzie formularz zgłoszenia zawieszenia. Jak to działa? Zawieszasz ważność dokumentu na 14 dni kalendarzowych. Dzięki tej usłudze nikt niepowołany nie będzie mógł używać twojego e-dowodu. Jeśli nie cofniesz zawieszenia w ciągu 14 dni kalendarzowych – twój e-dowód zostanie unieważniony na zawsze.

Jeśli znajdziesz dokument w przeciągu 14 dni, zaloguj się i wybierz funkcję Cofnij zawieszenie e-dowodu. Możesz także złożyć w urzędzie formularz zgłoszenia cofnięcia zawieszenia.

Zgubienie dowodu osobistego za granicą

Jeśli twój dowód zaginął za granicą, zgłoś to w konsulacie. W tym celu należy wypełnić formularz utraty dowodu osobistego. Możesz to zrobić osobiście, listownie lub faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia urzędnik unieważni twój dokument. Może to jednak trwać dłużej niż w przypadku zgłoszenia w polskim urzędzie. Zgłaszając utratę dowodu osobistego w konsulacie, urzędnik wyda zaświadczenie o utracie dowodu osobistego.

W przypadku zgubienia bądź kradzieży dowodu osobistego trzeba reagować szybko, aby nie paść ofiarą przestępstwa. Zanim jednak cokolwiek zrobisz, ustal, czy dowód został zgubiony, czy skradziony. W przypadku kradzieży wystarczy poinformować policję. Nie zapomnij również zadzwonić do banku i poprosić o zastrzeżenie.

