Jak rozwijać sieć kontaktów zawodowych i wykorzystywać ją dla swojej marki osobistej?

Dlaczego sieć kontaktów zawodowych jest ważna dla Twojej marki osobistej?

Sieć kontaktów zawodowych to inaczej networking i stanowi ona ważny element w biznesie, budowaniu kariery i marki osobistej. Poznajesz nowe osoby, zdobywasz znajomości, które w przyszłości mogą być dla Ciebie bardzo pomocne i stwarzać szanse zawodowe. Podczas nawiązywania kontaktów trzeba dać się poznać z możliwie jak najlepszej strony, by budować markę osobistą.

Największym problemem jest to, by porzucić wewnętrzną skromność i nieśmiałość, a zdecydowanie wykorzystywać swoje kontakty. Trzeba konsekwentnie rozszerzać sieć znajomości zawodowych i nie obawiać się prosić innych o pomoc.

Określenie celów i strategii budowania sieci kontaktów zawodowych

Przy budowaniu sieci kontaktów nie wystarczy jedynie poznawać nowych ludzi, np. podczas pracy zawodowej, uczestnictwa w spotkaniach z partnerami biznesowymi czy w konferencjach i szkoleniach. Należy budować sieć kontaktów w sposób celowy i zgodny z wcześniej obraną strategią. Zbudowanie profesjonalnej sieci tego typu może ułatwić rozwijanie kariery. Każda osoba znajdująca się w Twojej sieci powinna poznać Twoje najmocniejsze cechy, które kształtują silną markę osobistą.

Ważne jest, by już na wstępie, nawet przy rozpoczynaniu kariery zawodowej, określić cele, jakie będziesz konsekwentnie realizować. Warto rozpoznać swoją branżę i wiedzieć, kto jest kim, które osoby są decyzyjne w przedsiębiorstwach, mają największy wpływ na kształtowanie wizerunku branży i firm. Wtedy można stworzyć listę osób, które chcesz poznać, a które pozwolą Ci na efektywne budowanie sieci kontaktów i utrzymanie ich.

Plan zawierający cele do osiągnięcia pozwoli na realizację punkt po punkcie tego, co chcesz osiągnąć przy budowaniu sieci kontaktów zawodowych i marki osobistej. Określenie celów w networkingu pozwala na zawieranie i utrzymywanie w dłuższym czasie kontaktów z osobami, które w przyszłości mogą okazać się pomocne w realizacji większej strategii w karierze zawodowej.

Wybór platform i narzędzi do budowania sieci kontaktów zawodowych

Przy budowaniu sieci kontaktów zawodowych można z premedytacją i konsekwencją rozwijać i utrzymywać relacje oparte na zaufaniu, a służyć mogą do tego różne platformy i narzędzia. Pierwszym wyborem dla większości profesjonalistów będzie bez wątpienia serwis LinkedIn. To platforma, która odpowiada między innymi na pytanie, jak zbudować markę osobistą, ale i nawiązywać i utrzymywać kontakty. LinkedIn to platforma pozwalająca na utworzenie profilu zawodowego, który będzie uwzględniał takie informacje jak: wykształcenie,

umiejętności,

doświadczenie zawodowe,

zainteresowania. Na podstawie profilu na LinkedIn dajesz się poznać innym osobom z branży, ale i potencjalnym pracodawcom, którzy mogą być zainteresowani znalezieniem specjalisty takiego jak Ty. Chodzi tu o skalę krajową i międzynarodową.

Nie tylko taka platforma może się przydać do budowania sieci kontaktów zawodowych. Posłużyć mogą do tego inne serwisy społecznościowe lub fora branżowe. Warto uczestniczyć w konferencjach i szkoleniach, seminariach, prelekcjach i eventach, jakie gromadzą dużą liczbę osób z danej dziedziny. Warto odnowić kontakt z osobami ze szkoły średniej czy ze studiów, co również może być dobrą drogą dotarcia do interesujących specjalistów.

Tworzenie atrakcyjnego profilu zawodowego i osobistego w mediach społecznościowych

Media społecznościowe mogą pomóc w rozwijaniu kariery i nawiązywaniu kontaktów w swojej sieci, niekoniecznie wyłącznie formalnych, ale i prywatnych, które w przyszłości mogą przekształcić się w relacje zawodowe. Ważne jest, by umiejętnie stworzyć atrakcyjny profil, który powinien być spójny z kształtowanym wizerunkiem w "realu". Zdjęcie, opis swojej osoby, informacje, a także, a może przede wszystkim, udostępniane posty i własne relacje – wszystko to musi iść w parze, by profil zawodowy i osobisty były powiązane i stanowiły o wiarygodnej marce.

Jak wykorzystać sieć kontaktów zawodowych do budowania marki osobistej?

Chcesz mieć silną, stabilną markę osobistą? Utrzymuj kontakty zawodowe, pomagaj innym w kształtowaniu ich kariery i w miarę możliwości, polecaj znajomym pracodawcom. Przy tym możesz służyć pomocą, radą czy profesjonalną konsultacją, jeśli ktoś z Twojej sieci networkingowej jej potrzebuje. W ten sposób wykorzystujesz sieć kontaktów zawodowych do budowania własnej marki osobistej.

W networkingu chodzi o to, że dana osoba poleca inną ze swojej sieci, jeśli ma przekonanie o jej specjalizacji i chętnie sama by ją zatrudniła, mając taką okazję. Osoby z Twojej sieci powinny wiedzieć o Tobie więcej – daj się im poznać, by móc wykorzystać swoją silną markę osobistą na rynku pracy i znaleźć oczekiwaną posadę.

