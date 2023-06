Jak zbudować silną markę osobistą na dzisiejszym rynku pracy?

Czym jest marka osobista?

Marka osobista nazywana z języka angielskiego " personal branding " to opinia o danej osobie podzielana przez innych. Inaczej to wykreowany przez daną osobę wizerunek, przez pryzmat którego postrzegają ją inni, np. potencjalni pracodawcy. Silna, umiejętnie stworzona marka osobista powinna pozwolić ci na wyróżnienie się na rynku i być atutem ułatwiającym rozwój zawodowy i osobisty.

Dobrze zbudowana marka osobista będzie wyróżnikiem dla ciebie, ale musi być kształtowana tak, by zachować spójną komunikację na swój temat. Nie kreuj się na kogoś innego, niż jesteś. Jeśli takie kłamstwo wyszłoby na jaw, a prędzej czy później to się z pewnością stanie, stracisz całą wiarygodność na rynku i niełatwo będzie ją odbudować.

Znaczenie budowania marki osobistej w dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy

Jak zbudować markę osobistą?

Budowanie marki osobistej jest procesem wieloetapowym, który musi trochę potrwać, by została zdefiniowana, utrwalona i podtrzymywana. Jej tworzenie opiera się nie tylko na wskazaniu, jakie masz kompetencje. Powinna ona wywoływać pozytywne emocje w odbiorcach, by chcieli cię zatrudnić czy podjąć z tobą owocną współpracę, a przy tym byli gotowi spełnić twoje indywidualne wymagania dotyczące warunków pracy i płacy.

Jak zatem rozpocząć budowanie marki osobistej? Warto wykonać kilka następujących po sobie kroków, do których zalicza się:

analiza i zrozumienie własnych mocnych stron i celów – na początek trzeba wykonać obiektywną analizę tego, kim jesteś i jakie są twoje mocne i słabe strony. Gdzie chcesz się rozwijać i kim zostać w przyszłości? Jakie są twoje cele zawodowe i w jaki sposób chcesz je realizować. Musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, jak się widzisz i co jest dla ciebie naprawdę ważne. Obiektywne podejście do swoich wad i zalet może zaowocować niwelowaniem tych pierwszych i umacnianiem tych drugich,

budowanie spójnego wizerunku – spójność jest jedną z najważniejszych cech, jakie liczą się przy budowaniu marki osobistej. Przykłady wykorzystania spójności można by mnożyć, ale co istotne, na różnych frontach musisz w ten sam sposób kreować swój wizerunek. Obecnie nie wystarczy pokazywać się na konferencjach, szkoleniach i spotkaniach branżowych, nawet tych mniej formalnych, ale trzeba zadbać o swój wizerunek w social mediach. Możesz wykorzystywać przy tym nie tylko serwisy społecznościowe, zwłaszcza te profesjonalne, ale i blogi, fora dyskusyjne czy różne witryny,

doskonalenie umiejętności i zdobywanie wiedzy – wyznacz sobie cele zawodowe, wytycz ścieżkę rozwoju i doskonal umiejętności oraz gromadź przydatną w pracy wiedzę. Możesz wybrać dla siebie niszę rynku i w niej zostać ekspertem,

budowanie reputacji i pozytywnych referencji – reputację buduje się latami, ale w jednej chwili można ją stracić. Umiejętnie buduj ją, np. poprzez wypowiadanie się jako ekspert w różnego rodzaju mediach, w tym w internecie. Być może z czasem w takiej roli zaczniesz się udzielać w różnych kanałach, a twoje komunikaty zostaną zauważone. Możesz też gromadzić referencje dzięki prowadzonym webinarom, czyli szkoleniom online, które zyskują na popularności, głównie z uwagi na to, że uczestnictwo w nich zwykle jest bezpłatne. Jako ekspert z danej dziedziny możesz brać udział w takim webinarze lub nawet go prowadzić, a przy tym tworzyć swoją markę osobistą,

budowanie sieci kontaktów – polega to na zawieraniu znajomości, jakie mogą być dla ciebie w przyszłości przydatne. Podtrzymuj swoją sieć kontaktów, ponieważ jest ona ważnym elementem marki osobistej. Zadbaj, aby dobrze wypadać na rozmowach z pracodawcami, z kontrahentami czy klientami. Daj się poznać jako ekspert, ale z ludzką twarzą, przystępny i uprzejmy. Znajomości realnie pomagają w budowaniu marki osobistej i dostarczają cennych informacji i perspektyw na przyszłość,

monitorowanie i adaptacja strategii – kiedy już mechanizm budowania marki osobistej zostanie uruchomiony, pozostaje ci monitorować, czy wszystko idzie w dobrym kierunku, a w przypadku pojawienia się nieprzewidzianych sytuacji dokonać modyfikacji i ponownej adaptacji strategii personal brandingu w praktyce.

Badanie Premium Consulting "Personal Branding w Polsce" dowodzi, że do budowy marki osobistej trzeba:

mieć niezbędny know-how – 84,3 proc. odpowiedzi,

być autentycznym (pozostawać sobą) – 74,2 proc.,

być spójnym – 62,4 proc.,

mieć charyzmę – 63,8 proc.,

wykazywać się odwagą – 41,5 proc.

Budowanie marki osobistej jest procesem czasochłonnym. Trzeba sobie po prostu zapracować na to, by mieć silny personal branding. Potrzeba na to dużo pracy, pozytywnej komunikacji z innymi, osiągania wysoko postawionych celów zawodowych i doświadczeń, które poniekąd kształtują kwalifikacje. Nie wystarczy bowiem powiedzieć: "jestem pracowity", by pracodawcy chcieli w to wierzyć. Swoją postawą i realną pracą można to jednak jak najbardziej potwierdzić.