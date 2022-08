Jak sporządzić protokół powypadkowy? Co powinien zawierać?

Czym jest protokół powypadkowy?

Kto wypisuje protokół powypadkowy?

Kto sporządza protokół powypadkowy? Jest to obowiązek zespołu powypadkowego. W jego skład wchodzi pracownik służby BHP i społeczny inspektor pracy. W skład zespołu może także wejść pracodawca lub pracownik, któremu pracodawca powierzy wykonywanie zadań z zakresu BHP, zewnętrzny specjalista i/lub przedstawiciel pracowników, który musi mieć aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. Kto zatwierdza protokół powypadkowy? Robi to pracodawca, ma na to 5 dni od sporządzenia protokołu. Zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca doręcza: poszkodowanemu, rodzinie (w razie wypadku śmiertelnego) oraz inspektorowi pracy (w przypadku wypadku śmiertelnego, zbiorowego lub ciężkiego).

Co powinno być zawarte w protokole powypadkowym?

Kto wysyła protokół powypadkowy do ZUS?

Protokół powypadkowy to bardzo ważny dokument, szczególnie gdy pracownik chce ubiegać się o odszkodowanie. Zarówno poszkodowany, jak i pracodawca powinni dopilnować, aby trafił on do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wyznaczonym terminie. Przeważnie zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy w kilku egzemplarzach (dla poszkodowanego, dla ZUS i do dokumentacji własnej). Właściwie przygotowany protokół powypadkowy jest podstawą do otrzymania przez pracownika odszkodowania z ZUS lub od ubezpieczyciela pracodawcy. Kiedy wysłać protokół powypadkowy do ZUS? Pracodawca ma na to maksymalnie 14 dni od dnia zgłoszenia zdarzenia inspektorowi pracy.