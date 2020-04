Jak uzyskać odszkodowanie z ZUS?

Odszkodowanie ZUS przyznawane jest po to, by zrekompensować utratę zdrowia i sprawności. Przysługuje ono wszystkim osobom, które uległy wypadkowi przy pracy. Wypłatę z powodu czasowej niezdolności do pracy mogą sobie zapewnić dzięki ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu.

Zgodnie z przepisami, osoby, które doznały długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w skutek choroby zawodowej, otrzymają odszkodowanie z ZUS jeśli wywołała ona trwałą niezdolność do pracy.

Uszczerbek na zdrowiu

Jednym z powodów, dla którego można ubiegać się o odszkodowanie z ZUS jest stały uszczerbek na zdrowiu. To takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu, a rokowania nie wskazują na możliwość poprawy. Długotrwały uszczerbek na zdrowiu to ograniczenie sprawności organizmu, które trwa ponad 6 miesięcy, ale rokowania wskazują na możliwość poprawy stanu zdrowia.

Jak ubiegać się o odszkodowanie z ZUS?

Niezbędne do uzyskania odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest złożenie wniosku. Najpierw jednak musi być zakończone leczenie. Musi to orzec lekarz prowadzący. Jeśli wniosek zostanie skierowany do ZUS przed zakończeniem procesu leczenia, to automatycznie wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Wniosek o odszkodowanie można złożyć w dowolnym oddziale ZUS-u. Po wstępnym rozpatrzeniu będzie on skierowany do odpowiedniego oddziału. Dokumenty składane mają być za pośrednictwem pracodawcy, który jest płatnikiem składek.

We wniosku powinno znaleźć się pismo, w którym ustalony zostanie procentowy uszczerbek na zdrowiu. To będzie decydowało o wysokości odszkodowania. Niezbędne będzie też zaświadczenie potwierdzające stan zdrowia i pełna dokumentacja medyczna. Do akt powinien być dołączony protokół wypadku i karta wypadku oraz wyrok sądu pracy.

Wnioskujący zostanie wezwany do lekarza orzecznika ZUS, który stwierdzi jakiego uszczerbku na zdrowiu doznano w wyniku upadku. Od tej decyzji można się odwołać. O wysokości odszkodowania decyduje ZUS.

