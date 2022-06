Jak zarabiać na wynajmie Airbnb?

Airbnb – co to jest?

Airbnb to platforma internetowa służąca podróżnym do krótkoterminowego wynajmowania noclegu od osób prywatnych. Rezerwowane są pokoje w domach, prywatne mieszkania lub mikroapartamenty, co jest wygodną alternatywą dla hoteli, hosteli czy pensjonatów. Airbnb działa w ponad 190 krajach, w tym w Polsce. Czy można wynajmować na Airbnb tylko duże prywatne przestrzenie? Gospodarzami może zostać każdy, kto chce zarabiać na wynajmie krótkoterminowym. Może to być nawet łóżko w pokoju współdzielonym, osobny pokój lub mieszkanie.

Najczęściej pokoje czy mikroapartamenty wynajmowane przez Airbnb są tańszą alternatywą dla pokoi hotelowych. Podróżnych kusi również lokalizacja lokalu, która zazwyczaj nie jest dostępna dla zwykłych hotelarzy. Na platformie można jednak znaleźć prywatne luksusowe apartamenty, wille czy lofty. W rzeczywistości nieruchomości na wynajem Airbnb mają najróżniejsze standardy, lokalizacje oraz ceny.

Jak działa Airbnb?

Plusem dla wielu podróżnych jest fakt, że nocleg rezerwujesz bezpośrednio u właściciela. Wrzucenie oferty na platformę Airbnb jest darmowe. Przedtem gospodarz musi jednak przejść weryfikację. Jak działa Airbnb? Host tworzy ogłoszenie, dodając zdjęcia lokalu, opisując jego udogodnienia, lokalizację, cenę za noc itp. To on ustala warunki najmu. Podróżni, korzystając z dostępnych na platformie filtrów, szukają noclegu dla siebie. W celu rezerwacji kontaktują się z wynajmującym, telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio przez stronę Airbnb, uzgadniając szczegóły wizyty i negocjując cenę.

Jak zarabiać na Airbnb?

Airbnb stało się popularną metodą dodatkowego zarobku dla wielu osób na świecie. Są jednak i tacy, którzy są gospodarzami na pełen etat, znajdując w tym pasywne źródło dochodu. Airbnb pozwala na dowolne i bezpłatne wystawianie ofert mieszkań i pokoi pod wynajem. Obciąża jednak gospodarza kosztami przy każdej dokonanej przez użytkowników rezerwacji. Kluczem do przyciągnięcia klientów jest ciekawe zaaranżowanie i urządzenie miejsca pod wynajem Airbnb, tak aby przyciągnąć potencjalnych gości. Przygotuj dokładny opis oferty. Zapoznaj się z cenami proponowanymi przez innych gospodarzy w danej okolicy. Promuj swoje oferty w social mediach.

Jak bezpiecznie wynająć komuś mieszkanie? Warto pamiętać, że Airbnb opiera się na systemie opinii i rekomendacji, ważnym elementem jest więc wystawianie ocen gospodarzom i gościom. Istotne jest przestrzeganie regulaminu oraz wysoka jakość świadczonych usług. Opisane w ofercie warunki powinny być zgodne ze stanem faktycznym. W przeciwnym wypadku gość może wystawić adekwatną ocenę, a to nimi kierują się użytkownicy platformy. Opinie mogą stanowić świetną reklamę lub zniechęcać potencjalnych gości. Oceny działają także w drugą stronę i pomagają weryfikować gości. Airbnb umożliwia skorzystanie z ubezpieczeń dla gospodarzy na wypadek zniszczeń.

Jaka prowizja zostaje pobrana przez portal?

Jaka jest prowizja w Airbnb? W przypadku pobytów obowiązują opłaty dzielone między gospodarza i gościa. Opłata serwisowa gościa wynosi zwykle ok. 14 proc. podsumy rezerwacji serwisowej Airbnb, która zapewnia działanie platformy i pokrywa koszty np. całodobowej obsługi klienta. Opłata gospodarza wynosi od 3 do 5 proc. opłaty całościowej. Większość gospodarzy uiszcza stałą opłatę serwisową w wysokości 3 proc. podsumy rezerwacji.

Ci, którzy muszą zapłacić więcej, to gospodarze Airbnb Plus, hospodarze miejsc na pobyt we Włoszech i gospodarze z bardzo rygorystycznymi zasadami anulowania. Opłata od gospodarza obliczana jest na podstawie całościowej sumy rezerwacji (stawka za noc powiększona o opłatę za sprzątanie i dodatkową opłatę gościa, jeśli jest naliczana) i potrącana automatycznie z jego wypłaty.

Jaki jest podatek od Airbnb? Zależnie od przepisów obowiązujących w danym regionie, do podanych wyżej opłat może zostać doliczony podatek VAT. Jeśli podatek VAT obowiązuje, zostanie wliczony w opłatę serwisową Airbnb.

Kiedy gospodarz dostaje pieniądze?

Podróżny, dokonując rezerwacji na platformie Airbnb, wynajmuje i płaci za pobyt z góry. Pieniądze trafiają najpierw na konto Airbnb. Wynajmujący otrzymuje je dopiero 24 godziny po wymeldowaniu gości. Jeśli ma wiele ofert, w przypadku których zameldowanie przypada na ten sam dzień, za te rezerwacje otrzyma zazwyczaj jedną łączną wypłatę. Jako gospodarz może mieć także ustawioną minimalną kwotę wypłaty. Czas realizacji wypłaty zależy od banku i wybranej formy wypłaty. Metodą PayPal trwa to 1 dzień roboczy, ale przelewem bankowym – już do 7 dni roboczych.

Ile można zarobić?

Ile można zarobić na wynajmie Airbnb? Ceny zależą od miasta, lokalizacji mieszkania bądź domu, standardu, okresu w roku itp. Oczywiste jest, że w atrakcyjnych miastach nadmorskich, w górach czy blisko kurortów kwoty za pobyt mogą być wyższe. W mniej turystycznych rejonach zarobki będą oscylować poniżej warszawskiej średniej. Wynosi ona ok. 200-250 zł za dobę w mieszkaniu w centrum stolicy.

Jeśli wynajem Airbnb będzie się odbywał regularnie, odliczając opłaty i koszty utrzymania, można zarobić nawet do 5 tys. zł miesięcznie. Trudno jednak przewidzieć częstotliwość wynajmu, a rzadko zdarza się, że wypełnia ona cały kalendarz. Statystyki pokazują, że za wynajem krótkoterminowy mieszkania w Warszawie można zarobić ok. 30 tys. rocznie.

Czy Airbnb wystawia faktury?

Faktura VAT generowana jest, gdy do opłat serwisowych Airbnb doliczany jest podatek VAT. Faktura jest wystawiana i przesyłana do gościa w momencie zaakceptowania rezerwacji. Gospodarze mają dostęp do poszczególnych faktur VAT za każdą rezerwację. Są przechowywane w folderze na koncie Airbnb. Aby mieć do nich dostęp i pobrać dokumenty, host musi zalogować się na swoje konto z komputera lub przeglądarki internetowej.

Co wynajmować, żeby zarobić? Airbnb to świetny sposób na dodatkowy zarobek, jeśli masz wolną przestrzeń do wynajęcia. Nie musisz tego robić regularnie. Wyjeżdżasz na kilka dni lub tygodni? Możesz tylko na ten okres wynająć mieszkanie gościom z Airbnb. Dzięki temu twój dom nie będzie stał pusty, a ty zyskać niemałą kwotę.

