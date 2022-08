Jak złożyć reklamację w Lidlu?

Reklamacja a zwrot – czym się różni?

Na wstępie warto wskazać, czym różni się reklamacja od zwrotu. Zwrot zakupionego towaru nie zawsze musi mieć miejsce – jest możliwy jedynie za zgodą sprzedawcy. Reklamacja natomiast to uprawnienie konsumenta. W przypadku faktycznej wady towaru klient może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową lub zwrotu środków.

Reklamacja produktów spożywczych – czy jest możliwa?

Żywność i produkty spożywcze możesz zareklamować z tytułu rękojmi tak, jak każdy inny kupiony towar. Należy jednak zwrócić uwagę na termin przydatności do spożycia lub datę minimalnej trwałości. Data minimalnej trwałości poprzedzona jest wyrażeniem: "Najlepiej spożyć przed" i określa datę, do której powinno się spożyć produkt. Termin przydatności do spożycia poprzedzony jest wyrażeniem: "Należy spożyć do" i wyznacza datę, po której żywność może być szkodliwa dla organizmu i nie należy jej już spożywać.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeśli produkt żywnościowy przechowywano zgodnie z zaleceniami, a mimo to jest on zepsuty, źle pachnie, smakuje inaczej, możesz złożyć do sprzedawcy reklamację, żądając wymiany na produkt świeży, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy. Nie przysługują ci jednak prawa do reklamacji w sytuacji, gdy w momencie kupowania produkt był nieprzeterminowany, ale jego termin przydatności do spożycia lub data minimalnej trwałości upłynęły podczas przechowywania przez ciebie produktu.