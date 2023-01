Jaka jest korzyść ze skracania okresu kredytowania względem spłacania starej raty?

Czym jest okres kredytowania?

Wśród czynników wpływających na ogólny koszt kredytowania wymienia się między innymi okres spłaty, czyli czas od chwili podpisania umowy i wypłaty kapitału do jego zwrócenia do banku lub firmy pożyczkowej wraz z odsetkami i innymi naliczonymi opłatami.

Okres kredytowania jest czasem, kiedy kredytobiorca może dysponować pieniędzmi banku, a jednocześnie zobowiązany jest do spłaty długu zgodnie z przedstawionym przez bank harmonogramem. To czas przeznaczony na spłatę długu.

Jaki okres kredytowania wybrać?

Na co wpływa okres kredytowania?

Okres kredytowania ma bezpośrednie przełożenie na wysokość raty kapitałowo-odsetkowej oraz na ogólne koszty zobowiązania. Dajmy na to, jeśli pożyczasz 100 000 zł i musisz spłacić w rok, a oprocentowanie wynosi 10 proc. w skali roku, to przy braku prowizji za przystąpienie do zobowiązania będziesz musiał przelewać miesięcznie 8 791,59 zł do banku. Koszt kredytowania wyniesie niespełna 5,5 tys. zł.