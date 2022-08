Jak nadpłacać kredyt? Co można na tym zyskać?

Czym jest nadpłata kredytu?

Nadpłata kredytu hipotecznego czy kredytu gotówkowego to działanie polegające na wpłacaniu na rachunek kredytowy w banku wyższych kwot, niż wynikałoby to z bieżących płatności rat kapitałowo-odsetkowych. To wcześniejsza, częściowa spłata zobowiązania przez klienta.

Nadpłata kredytu może być dokonana w dowolnym banku, bez względu na to, czy spłacasz kredyt hipoteczny czy kredyt konsumencki. Zagwarantowana jest ona w przepisach.

W ustawie o kredycie konsumenckim ustawodawca założył nadanie uprawnienia do przedterminowej spłaty długów każdemu kredytobiorcy. Artykuł 48 wskazuje, że konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. Kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty od jego poinformowania przez konsumenta. Podobnie jest w przypadku kredytu hipotecznego i ustawy o takim zobowiązaniu.

Na czym polega nadpłata kredytu?

W praktyce nadpłata kredytu polega na tym, że spłacasz wyższą kwotę raty kapitałowo-odsetkowej i udzielasz bankowi dyspozycji co do zaksięgowania pieniędzy ponad kwotę płatności miesięcznej na poczet spłaty części kapitału. Sam decydujesz, kiedy i ile chcesz wpłacić – może być to podwójna czy wielokrotna wysokość raty.

W jaki sposób nadpłacić kredyt?

W praktyce sposób dokonywania nadpłaty kredytu uzależniony jest od indywidualnych ustaleń umownych i polityki prowadzonej przez dany bank. Na ogół konieczne jest złożenie w placówce stacjonarnej lub przez elektroniczny system transakcyjny dyspozycji wskazującej, jak zadysponować kwotą środków wpłacanych przez klienta na rachunek kredytowy.

Nadpłata kredytu może wiązać się albo z ograniczeniem wysokości kolejnych rat, bez zmiany okresu spłaty, albo z jego skróceniem.

Jakimi kwotami warto nadpłacać kredyt?

Comiesięczne nadpłacanie kredytu, zwłaszcza hipotecznego, nawet niewielkimi kwotami, da efekt w postaci oszczędności na odsetkach. Większe nadpłaty są rzecz jasna korzystniejsze dla kredytobiorców, ponieważ pozwalają szybciej zwrócić bankowi kwotę długu i zmniejszyć odsetki czy skrócić okres, w którym spłacać będziesz raty kapitałowo-kredytowe.

Skutki nadpłaty kredytu

Jeśli już zdecydujesz się na dokonanie nadpłaty kredytu hipotecznego czy gotówkowego, z pewnością wywoła to określone skutki – najczęściej pozytywne dla klienta, ale banki w niektórych przypadkach mogą naliczać prowizję z tytułu dokonanej nadpłaty, która traktowana jest jako rekompensata dla banku za część straconych odsetek z tytułu wcześniejszej, częściowej spłaty zobowiązania. Prowizja za spłatę kredytu czy części kredytu przed terminem nie może przekroczyć 1 proc. spłacanych środków.

Co można zyskać?

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim klient, który dokona spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, czyli nadpłaty, może liczyć na obniżenie całkowitego kosztu zobowiązania o te koszty, które dotyczą okresu skrócenia czasu obowiązywania umowy.

W przypadku gdy skutkiem nadpłaty kredytu nie jest skrócenie okresu kredytowania, to zyskiem jest obniżenie wysokości spłacanych rat kapitałowo-odsetkowych.

Kiedy opłaca się nadpłacać kredyt?

Pomimo faktu, że nadpłata kredytu hipotecznego to czynność, jaką rekomendują specjaliści w związku z wakacjami kredytowymi, nadal wielu klientów podaje w wątpliwość to, czy nadpłacanie się opłaca. W jakich warunkach jest opłacalne?

Wartość pieniądza a nadpłacanie kredytu

W 2022 roku mamy do czynienia z wysokim poziomem inflacji. Ceny dóbr i usług konsumpcyjnych cały czas rosną, dlatego czy w takim przypadku nadpłata kredytu hipotecznego czy gotówkowego także będzie opłacalna?

Inflacja powoduje, że zmienia się wartość pieniądza w czasie. Im jest większa, tym mniej za taką samą kwotę pieniędzy jesteśmy w stanie kupić. Dlatego lepiej jest spłacić z dodatkowej kwoty środków finansowych, jakie uda Ci się wygospodarować w domowym budżecie na spłatę długu kredytowego, ponieważ bank będzie naliczał odsetki przy kolejnych ratach od niższej bazy.

Czy obecnie opłaca się nadpłacać kredyt

W 2022 roku mamy do czynienia z rosnącymi kosztami kredytowania. Ty jako kredytobiorca z pewnością je odczuwasz, jeśli spłacasz zobowiązanie ze zmiennym oprocentowaniem. Nie wiadomo, kiedy Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję o tym, by zaprzestać podnoszenia głównych stóp procentowych w tym roku. Być może stanie się to dopiero w 2023 roku. Wraz z wysokimi stopami procentowymi rośnie wysokość stawki referencyjnej WIBOR(R), a raty, które spłacasz, stają się coraz wyższe.

W takich warunkach nadpłata kredytu hipotecznego jest na pewno korzystna. Jeśli masz trochę wolnego kapitału i dodatkowo poduszkę finansową oszczędności, przeznacz środki na nadpłatę zobowiązania. Dobrym pomysłem jest też przekierowanie pieniędzy zaoszczędzonych na zawieszonych ratach kredytowych na ten sam cel, by zminimalizować wysokość rat w przyszłości.

