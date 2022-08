Czym są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe nie zostały wprowadzone dopiero w 2022 roku, tylko istniały już od lat. Utożsamiane są one z: czasowym zawieszeniem spłaty kredytu,

odroczeniem spłaty rat,

przerwą w spłacie zobowiązania. W każdym z tych przypadków wakacje kredytowe przekładają się na to, że kredytobiorca przez z góry określony czas nie spłaca do banku rat kapitałowo-odsetkowych w całkowitej kwocie lub nie płaci tylko części odsetkowej lub kredytowej. W tym samym czasie zobowiązany jest jednak do uiszczania np. składek na ubezpieczenie zobowiązania.

Rządowe wakacje kredytowe, z jakich obecnie może skorzystać szerokie grono polskich kredytobiorców, zostały uruchomione w Polsce z dniem 29 lipca 2022 roku. Są one udzielane na mocy przepisów ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Z wakacji kredytowych ustawowych skorzystają klienci, którzy mają zaciągnięty kredyt hipoteczny: w złotówkach,

na własne cele mieszkaniowe,

przed 1 lipca 2022 roku,

z okresem kredytowania dłuższym niż 6 miesięcy liczonych od 1 lipca 2022 roku. Ustawowe wakacje kredytowe polegają na tym, że każdy klient banku spełniający powyższe warunki może zdecydować się na bezkosztowe zawieszenie spłaty do 8 rat kapitałowo-odsetkowych, z tym że będą to płatności: za sierpień i wrzesień 2022 roku,

za dwa miesiące z IV kwartału 2022 roku,

za jeden wybrany miesiąc z każdego kwartału w 2023 roku. Łącznie to 8 miesięcy bez konieczności opłacania do banku raty kapitałowo-odsetkowej.

Czy można nadpłacać kredyt podczas wakacji kredytowych?

Wakacje kredytowe są przerwą w spłacie zobowiązania hipotecznego, która może być dla wielu klientów banków niezbędna z uwagi na rosnące koszty kredytowania. Co miesiąc w wyniku podwyżek głównych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego zmuszeni są oni do uiszczania coraz to wyższych rat, na które po prostu ich nie stać.

Stąd też pomysł rządowych wakacji kredytowych. Jednocześnie jednak specjaliści rynku kredytowego apelują do osób zawieszających spłatę zobowiązania hipotecznego o to, by zaoszczędzone w kolejnych miesiącach pieniądze, które nie zostaną przekazane do banku tytułem spłaty raty, zostały przeznaczone na nadpłatę kredytu.

Jednoznacznie wynika więc z tego, że nadpłata zobowiązania hipotecznego jest możliwa przy korzystaniu z rządowych wakacji kredytowych. Jedno nie wyklucza drugiego, a jest wręcz przeciwnie.

Warunki nadpłacania kredytu podczas wakacji kredytowych

Każdy bank musi dawać swoim klientom możliwość nadpłaty zobowiązania, co wynika z przepisów ustawy o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu i agentami. Nadpłata polega na wpłacie na konto kredytowe większej kwoty pieniędzy, niż wynikałoby to z płatności miesięcznej raty. Dochodzi więc do wcześniejszej, przedterminowej spłaty zobowiązania. Jak to wygląda w poszczególnych polskich bankach? Zobacz sam: Nadpłata kredytu hipotecznego PKO BP – możesz złożyć dyspozycję w dowolnej placówce stacjonarnej lub za pośrednictwem kanałów zdalnej komunikacji, np. w serwisie transakcyjnym. Podstawą nadpłaty jest złożenie stosownego wniosku w tej sprawie.

Nadpłata kredytu hipotecznego Pekao SA – złożenie dyspozycji nadpłaty kredytu możliwe jest przez internet i w placówce.

Nadpłata kredytu hipotecznego mBank – w takim przypadku składasz dyspozycję nadpłaty w placówce lub online, za pośrednictwem systemu transakcyjnego. Częściowa spłata zobowiązania ze zmiennym oprocentowaniem nie wiąże się z ponoszeniem z tego tytułu kosztów, ale już przy kredycie z oprocentowaniem okresowo stałym lub stałym wysokość prowizji określona jest w umowie kredytowej lub w aneksie.

Nadpłata kredytu hipotecznego Alior Bank – powinieneś złożyć dyspozycję wcześniejszej spłaty części kredytu w placówce banku lub za pośrednictwem infolinii, pod numerem 19 502. Taki wybór zastosuje Alior Bank zgodnie z Twoim wnioskiem do rozliczania także kolejnych nadpłat.

Czy nadpłacanie kredytu jest opłacalne?

Pojawia się naturalne pytanie, jak mają się do siebie wakacje kredytowe i nadpłata zobowiązania. Czy warto skorzystać z obu form, określanych jako metody wsparcia Polaków w spłacie zobowiązań finansowych w trudnych czasach wysokiej inflacji? Nadpłacanie kredytu z pieniędzy zaoszczędzonych w toku wakacji kredytowych może prowadzić do ponadprzeciętnych oszczędności na odsetkach.

Co zyskamy, nadpłacając kredyt?

Kiedy dokonujesz nadpłaty kredytu hipotecznego, jednocześnie zmniejszasz wysokość kapitału zobowiązania, czyli swojego długu wobec banku. Dlatego w kolejnych miesiącach kredytodawca nalicza odsetki od niższej bazy. Dzięki przeznaczeniu całkowitej kwoty 8 zawieszonych rat na nadpłatę zobowiązania można zyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Oprócz tego niższe koszty kredytowania mogą wynikać nie tylko ze zmniejszenia wysokości spłacanych kolejnych rat w ustalonym okresie spłaty, ale również z tego tytułu, że zostanie on skrócony, a wysokość płatności miesięcznych pozostanie niezmienna. Szybciej oddasz wówczas dług do banku i krócej będą od niego naliczane odsetki.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Business gospodarka porady

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.