Chcesz spłacić kredyt wcześniej? Sprawdź, z jakimi kosztami jest to związane

Czym jest skrócenie okresu kredytowania?

Przy zaciąganiu kredytu – gotówkowego, samochodowego, hipotecznego i innych zobowiązań, zawsze masz wskazany okres kredytowania. Uzależnione są od niego m.in. koszty. Wraz z podpisaniem umowy o kredyt zobowiązujesz się spłacać, zgodnie z harmonogramem, raty kapitałowo-odsetkowe. Jednak może się zdarzyć, że otrzymasz nagły przypływ gotówki, który zechcesz przeznaczyć na wcześniejsze uregulowanie zobowiązania. Co to znaczy? Możesz nadpłacić kredyt, tj. wpłacić na konto służące do spłaty wyższą kwotę, niż wynika z harmonogramu, lub też oddać cały dług wobec banku, kończąc tym samym umowę.