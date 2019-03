Jaki: rząd ma nową propozycję dla naczycieli

W sobotę w ostrych słowach do ZNP zwrócił się szef NSZZ "Solidarności" Piotr Duda , który zapowiedział, że nie usiądzie ze związkowcami do jednego stołu.

- Kompletnie mnie nie interesuje, co robi ZNP, co robi pan Broniarz. Mogę powiedzieć, co robiła, co robi i co będzie robiła "Solidarność" (…) W poniedziałek będziemy brali udział w prezydium Rady Dialogu Społecznego. Jeżeli faktycznie w tym dniu, na tym spotkaniu rozpoczną się negocjacje z rządem, to "Solidarność" będzie domagać się osobnych negocjacji z rządem, dlatego że nasze postulaty są zupełnie inne – powiedział w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM szef NSZZ „Solidarność” Piotr Duda - Chcemy autonomicznych rozmów.