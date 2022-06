Jakie prawa przysługują podczas dozoru elektronicznego?

Czym jest dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny (SDE) to pewien rodzaj metody wykonywania kary, który polega na tym, że skazany może odbywać karę poza zakładem karnym i nie rezygnować w pełni z życia zawodowego i prywatnego. Na system dozoru elektronicznego może wyrazić zgodę sąd, jednak pod pewnymi jasno określonymi warunkami. To rozwiązanie jest stosowane przez wiele krajów, ponieważ koszt utrzymania skazanego z tzw. bransoletą jest pięciokrotni niższy od osadzonego w zakładzie karnym.

Jakie są warunki otrzymania dozoru elektronicznego?

Co więcej, "skazanemu, który nie rozpoczął wykonywania kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym". Jeżeli skazany rozpoczął odbywanie kary w zakładzie karnym, a jego postawa i zachowanie przemawiają za udzieleniem zezwolenia na dozór elektroniczny, może on starać się o taką formę odbycia reszty kary. Te przepisy stosuje się jednak do skazanego, któremu wymierzono dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kary pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno, nieprzekraczających w sumie jednego roku i 6 miesięcy.