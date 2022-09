Jakie są izby Sądu Najwyższego?

Podstawą funkcjonowania tego organu jest ustawa z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym. Artykuł 3 tego aktu prawnego stanowi, jakie są jego izby. Zalicza się do nich:

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zajmuje się rozpatrywaniem skarg nadzwyczajnych, a także rozpoznawaniem protestów wyborczych i protestów przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego. To ona stwierdza, czy referendum lub wybory były ważne, a także rozpatruje inne sprawy z zakresu prawa publicznego.

Ile wynosi pełny skład Sądu Najwyższego?

Sąd Najwyższy zgodnie z art. 77 ustawy o SN orzeka w składzie 3 sędziów, chyba że ustawa stanowi inaczej. Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczące sędziów SN rozpoznaje:

w pierwszej instancji – Sąd Najwyższy w składzie 1 sędziego orzekającego w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej,

w drugiej instancji – Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów orzekających w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej.

W przypadku gdy SN rozpoznaje kasację lub inny środek odwoławczy, a przy tym będzie mieć wątpliwości co do wykładni przepisów prawa będących podstawą wydanego rozstrzygnięcia, ma prawo odroczyć rozpoznanie sprawy i przedstawić zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia składowi 7 sędziów tego sądu.