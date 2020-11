Jarosław Gowin o warunkach odmrażania kolejnych branż

- Zamknięcie gospodarki na skalę porównywalną do wiosennego byłoby dramatem. Zagrażałoby istnieniu tysięcy firm, setek tysięcy miejsc pracy, a na pewno zadłużyłoby Polskę na kolejne przeszło sto miliardów i doprowadziło do spadku poziomu życia polskich rodzin - mówił.

W rozmowie pojawił się również temat powrotu do niedziel handlowych. Minister powiedział, że w w tym tygodniu będzie dyskutowana inicjatywa która ma być nową umową społeczną na czas pandemii i po niej. Gowin wyraził nadzieje, że oprócz pracodawców i związków zawodowych, w rozmowach dotyczących nowej umowy będzie uczestniczyć także "Solidarność".

Pojawił się również wątek polskiej gospodarki w postkoronawirusowej rzeczywistości. - Zaproponujemy rządowi nie tylko analizę sytuacji, ale też macierz decyzyjną, w której wskażemy branże o szczególnym potencjale rozwojowym albo takie, które niezależnie od tego, że znalazły się w głębokim kryzysie, powinny być otoczone popieką państwa, by miały szansę się odrodzić - mówił Gowin.

- Trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników: wpływ branży na rynek pracy i na PKB, koszty ochrony w czasach kryzysu, koszty restartu, wartość dodaną w eksporcie oraz charakter narodowy kapitału. Moim zdaniem inaczej trzeba podejść do branż, w których dominuje kapitał polski, a inaczej do tych, w których jest on w mniejszości - tłumaczył minister rozwoju, pracy i technologii