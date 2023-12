Jednak stan likwidacji. Jest decyzja w sprawie przyszłości TVP

TVP, Polskie Radio i PAP postawione w stan likwidacji

Chaos wokół TVP

Minister kultury powołał też nowe rady nadzorcze spółek, a one wybrały nowe zarządy. MKiDN wyjaśniło, że to następstwo uchwały Sejmu, w której posłowie wezwali Skarb Państwa do przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej.