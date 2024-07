Jest problem. Domy dla uchodźców z Ukrainy bez kluczowych umów

"Od 1 lipca – zakwaterowanie uchodźców wojennych jest możliwe tylko w obiektach zbiorowego zakwaterowania prowadzonych na polecenie wojewodów . Zlikwidowano finansowanie w lokalach prywatnych do dziesięciu osób " - pisze dziennik.

Zmiany w zasadach pomocy uchodźcom

"Powodem jest to, że coraz mniej Ukraińców korzysta z takich obiektów, a pula wolnych miejsc w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania rośnie. Tylko na Mazowszu, gdzie działa 75 ośrodków dla Ukraińców, wolnych miejsc jest 1323. Rząd będzie opłacał pobyt Ukraińca wyłącznie dla tych miejsc, które mają umowy z wojewodą, a więc są pod kontrolą państwa" - podaje dziennik.

W ośrodkach zakwaterowania zbiorowego, według danych rządowych z maja, mieszkało ok. 40 tys. osób, a więc ok. 4 proc. ukraińskich uchodźców w Polsce.

Pod koniec czerwca na stronach urzędów wojewódzkich pojawiły się komunikaty: "Obywatele Ukrainy, którzy nadal będą wymagali wsparcia mogą się zgłaszać do właściwego miejscowo wojewody, który udzieli im tego wsparcia. Wskaże im wolne miejsce w obiekcie zbiorowego zakwaterowania, dostosowanym do potrzeb danego uchodźcy. Taki wniosek powinien być składany bezpośrednio do urzędu wojewódzkiego" – czytamy.