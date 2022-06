Jest sposób na bezrecesyjne poradzenie sobie z inflacją. Potrzeba 700 mld zł

Wskazuje, że to one powodują wzrost mocy wytwórczych i stymulują rozwój technologii. Przypomina, że rząd trafnie rozpoznał tę kwestię już w 2016 roku, formułując, a potem przyjmując na początku 2017 roku strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju .

Gospodarka potrzebuje inwestycji

Wzrost udziału inwestycji w PKB postawiono wówczas jako jeden z priorytetów polityki gospodarczej państwa. Z poziomu 20 proc. miał on wzrosnąć do 25 proc., by uniknąć wpadnięcia w "pułapkę średniego rozwoju", czyli zacząć w większym stopniu kreować w Polsce wartość dodaną, a nie tylko służyć jako "tania montownia Europy."