Jest szczepionkowa ugoda. Pierwszy producent wstrzymuje dostawy

Zyski górnictwa za okres I-III kwartał 2022 - ponad 7 miliardów złotych. Zyski Orlenu do listopada tego roku kolejnych 19 miliardów złotych. Ze sprzedaży gazu ziemnego to samo. Drzewa z Lasów Państwowych to samo. Wszystkie te zyski to przez mega wysokie marże na sprzedaży jakie sobie ustaliły te pisowskie spółki. Podstawowe art. spożywcze poszły w górę o ok. 80-100 %. Płacą za to Polacy, którzy zostali kupieni transferami socjalnymi, którymi przy obecnej inflacji to można sobie rzyć podetrzeć...